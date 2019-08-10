سك العملة: زيادة الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية استعدادا لـ عيد الأضحى

قال اللواء حسام خضر رئيس مصلحة «سك العملة»، إنه تم مد فترات العمل على مدار الساعة من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» إلى ١,٥ مليون جنيه يوميًا؛ حتى يتسنى تلبية احتياجات كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص والبنوك وهيئة المترو وغيرها بحصص إضافية تكفيها طوال أجازة عيد الأضحى المبارك.



يأتي ذلك تلافيًا لحدوث أى اختناقات، لافتًا إلى أنه تم بالفعل توزيع الحصص المطلوبة من «الفكة» بالقاهرة والمحافظات.



أضاف أنه بعيدًا عن أوقات الذروة، يتم توزيع ١٥ مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» شهريًا على مستوى الجمهورية، تبلغ حصة هيئة مترو الأنفاق منها ٢٥٠ ألف جنيه يوميًا، مشيرًا إلى أنه تتم تلبية كل احتياجات الجهات الحكومية من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» عبر حصص شهرية، كالمحافظات، ومترو الأنفاق، ووحدات المرور، وغيرها، ويتم أيضًا توفير طلبات القطاع الخاص كالسلاسل والمحلات التجارية الكبرى.