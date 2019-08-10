ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سك العملة: زيادة الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية استعدادا لـ عيد الأضحى

السبت 10/أغسطس/2019 - 12:30 ص
عملات معدنية
عملات معدنية
محمد يحيي
قال اللواء حسام خضر رئيس مصلحة «سك العملة»، إنه تم مد فترات العمل على مدار الساعة من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» إلى ١,٥ مليون جنيه يوميًا؛ حتى يتسنى تلبية احتياجات كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص والبنوك وهيئة المترو وغيرها بحصص إضافية تكفيها طوال أجازة عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك تلافيًا لحدوث أى اختناقات، لافتًا إلى أنه تم بالفعل توزيع الحصص المطلوبة من «الفكة» بالقاهرة والمحافظات.

أضاف أنه بعيدًا عن أوقات الذروة، يتم توزيع ١٥ مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» شهريًا على مستوى الجمهورية، تبلغ حصة هيئة مترو الأنفاق منها ٢٥٠ ألف جنيه يوميًا، مشيرًا إلى أنه تتم تلبية كل احتياجات الجهات الحكومية من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» عبر حصص شهرية، كالمحافظات، ومترو الأنفاق، ووحدات المرور، وغيرها، ويتم أيضًا توفير طلبات القطاع الخاص كالسلاسل والمحلات التجارية الكبرى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المالية: دمج الخزانة العامة وسك العملة في مصلحة واحدة.. وتوفير الاحتياجات من الفكة

المالية: ضخ ربع مليون جنيه عملات معدنية لـ مترو الأنفاق يوميا

المالية: ضخ حصص شهرية من الفكة للجهات الحكومية

بشاير الخير.. المالية: ايرادات قناة السويس ارتفعت لـ 104.2 مليار جنيه خلال عام

«المالية» تطرح كميات إضافية من الفكة تيسيرًا على المواطنين

المالية: كميات إضافية من الفكة فى العيد تيسيرًا على المواطنين

ترشيحاتنا

ملخص مباراة ليفربول ونورويتش سيتي في افتتاحية البريميرليج.. فيديو

مزرعة الموت.. العثور على 20 أسدا ونمرا نافقة في ثلاجة حديقة سيئة السمعة.. صور

بعد إلغاء عقوبة الحبس.. البرلمان يزف بشرى لأصحاب التأمينات الاجتماعية

شاهد.. ديك يدفع ياسمين عبد العزيز إلى مغادرة استوديو منى الشاذلي

اخبار الأهلي اليوم الجمعة 9-8-2019

شلل تام في لندن بسبب انقطاع التيار الكهربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريحات الشعر الطويل للعيد.. صور

من غير بطانة.. جينيفر لوبيز في حفل عالمي بالساحل الشمالي

بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي