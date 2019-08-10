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حوادث

حبس عاطل وسمكرى كونا عصابة لسرقة السيارات وتقطيعها في مدينة نصر

السبت 10/أغسطس/2019 - 04:01 ص
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
محمد العيسوى
قررت نيابة مدينة نصر أولن حبس عاطل وسمكرى، 4 أيام على ذمة التحقيقاتن لاتهامهما بتكوين عصابة لسرقة السيارات وتقطيعها داخل ورشة الاخير لإخفاء معالم الجريمة بدائرة القسم.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول مفادها أن عاطلا وصاحب ورشة سمكرة سيارات يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع " بقصد تقطيعها بالورشة ملك المتهم الثاني والتصرف في أجزائها بالبيع .

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما وعثر بداخل الورشة على سيارة بدون لوحات معدنية " و ٢ اسطوانة أكسجين وصاروخ كهربائي.

واعترفا بقيامهما بسرقة السيارة بقصد تقطيعها والتصرف فى أجزائها بالبيع ، بالكشف الفني على السيارة المضبوطة برقمي الشاسيه والموتور تبين أنها ملك طالب ومقيم محافظة الإسماعيلية باستدعائه تعرف علي السيارة واتهمهما بالسرقة ، وقرر بأنه لم يكن قد إكتشف واقعة السرقة بعد ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض علي النيابة العامة التحقيق قررت السابق ذكره.

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