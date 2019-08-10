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حوادث

حبس عاطل لحيازته أقراص مخدرة في البساتين

السبت 10/أغسطس/2019 - 05:02 ص
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
أحمد مهدي
قررت نيابة البساتين الجزئية حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة 880 قرصا مخدرا بدائرة القسم قبل ترويجها على عملائه.

تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات بالقاهرة من ضبط عاطل حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين مستقلا السيارة "ملكه" وبحوزته 880 قرصا مخدرا ومبلغ مالي 600 جنيه وهاتف محمول. 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاته والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التى قررت السابق ذكره.

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