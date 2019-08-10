حبس عاطل لحيازته أقراص مخدرة في البساتين

قررت نيابة البساتين الجزئية حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة 880 قرصا مخدرا بدائرة القسم قبل ترويجها على عملائه.





تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات بالقاهرة من ضبط عاطل حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين مستقلا السيارة "ملكه" وبحوزته 880 قرصا مخدرا ومبلغ مالي 600 جنيه وهاتف محمول.





وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاته والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.



