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حوادث

حبس لص سرق مجوهرات وأجهزة من شقة في المعادي

السبت 10/أغسطس/2019 - 06:01 ص
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
اسلام مقلد
قررت نيابة المعادي الجزئية، حبس لص سرق مجوهرات وأجهزة من شقة، 4 ايام على ذمة التحقيقات.

البداية أثناء مرور ضابط مباحث قسم شرطة المعادى وبصحبته القوة المرافقة بشارع 216ـ دائرة القسم تمكن من ضبط عامل وبحوزته حقيبة بداخلها مجوهرات وأجهزة قدرت بنصف مليون جنيه.

بمناقشته عن مصدر المضبوطات حوزته اعترف بسرقتها من داخل مسكن موظف بالمعاش وأقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وعمله طرف المجني عليه وقيامه برعايته خطط لسرقة مسكنه .

وفي سبيل ذلك استغل عدم تواجده بالشقة سكنه وتمكن من الدخول باستخدام مفتاح كان بحوزته والاستيلاء على المضبوطات باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة واقر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد تحرر عن ذلك المحضر اللازم , والعرض على النيابة العامة اصدرت قرارها السابق.

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