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حوادث

حبس سائق لسرقته سيارة يعمل عليها ومساومة مالكتها بالنزهة

السبت 10/أغسطس/2019 - 07:00 ص
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
عمرو خليفة
قررت نيابة النزهة الجزئية/ حبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة سيارة يعمل عليها ومساومة مالكتها لغعادتها مقابل مبلغ مالي بدائرة القسم.

تبلغ لقسم شرطة النزهة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بقيام "سائق طرف المبلغة - مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى" بركن السيارة ملكها أمام العقار محل سكنها وتسليمها المفتاح الأصلى للسيارة، إلا أنها فى وقتٍ لاحق إكتشفت عدم تواجدها، فقامت بالإتصال بسالف الذكر وقرر لها بسابقة قيامه بتركيب جهاز GBS بالسيارة وجار تعقبها.

وفى وقتٍ لاحق قام سالف الذكر بمعاودة الاتصال بها تليفونيًا ، وقرر بتواجد السيارة بمنطقة إمبابة بالجيزة ومساومة حائزيها له لإعادة السيارة مقابل دفع مبلغ مالى 20 ألف جنيه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده إلى أن السائق سالف الذكر وراء إرتكاب الواقعة عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبطه.

وبمواجهته اعترف باصطناع نسخة من مفتاح تشغيل السيارة والاستيلاء عليها ومساومة مالكيها ، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها، باستدعاء المجنى عليها تعرفت على السيارة واتهمته بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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