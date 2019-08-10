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البشندي قرية ذاع صيتها في الأسواق الأوروبية وانتسبت في تسميتها إلى الباشا هندي وبها آثار فرعونية ورومانية

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:59 ص
صدى البلد
منصور ابوالعلمين
تعتبر قرية البشندى إحدى القرى التابعة لمركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، وترجع تسميتها بهذا الاسم نسبة إلى الوالي الهندى الذى كان يزور القرية منذ القدم، واعتنق الإسلام، وسمى نفسه "محمد الباشا هندى"، وبنى مسجدًا بها، وتم تغييرها بعد ذلك إلى "البشندى".

يقول محمود عبد الرحمن، أحد مواطني القرية، إن قرية البشندى تعتبر من القرى القديمة ومعظم مساكنها مبنية بالطوب اللبن وشوارعها مفروشة بالرمال الصفراء على الطراز الفرعوني.

وأضاف أن القرية تعتبر هي الوحيدة التي نجحت في غزو الأسواق الأوروبية من خلال الصناعات الصغيرة، التي تميزت بها مثل الكليم والسجاد اليدوي البسيط، ولذلك فرضت اسمها بقوة في الأسواق العالمية، التي تتسابق علي شراء إنتاجها المتميز من الكليم والسجاد، وأصبحت من أهم المزارات السياحية، التي يحرص السائح على زيارتها، باعتبارها نموذجا متميزا للحرف اليدوية البيئية التي تنتجها القرية المصرية.

وأوضح أن جمعية تنمية المجتمع بالقرية أنشات مشروع الكليم والسجاد الفريد من نوعه، خيث تقوم الجمعية بشراء الصوف الخام من المنتجين للثروة الحيوانية، ويتم تصنيعه في النهاية «كليم وسجاد وبطاطين» ويتم تصديره إلى جميع دول العالم، ويقبل عليه السائحون لاستخدام الخامات الطبيعية في صناعته والتي تستوعب المئات من شباب القرية للعمل، وبالتالي تم القضاء على مشكلة البطالة تماما، وتوفير فرص عمل غير تقليدية وغير حكومية لأبناء القرية والقرى المجاورة.

ولفت إلى أنه بجانب مصنع الكليم والسجاد، تم عمل مزارع مواشي ليتم توزيع الألبان يوميا على فقراء القرية وتكفي لحومها احتياج القرية، بالإضافة إلى عمل مشروع كبير لتربية الأغنام، وعمل مطحن للغلال والأرز، فضلا عن إقامة مشروع صرف صحي متكامل ومحطة لتنقية مياه الشرب.

وأوضح الحاج عبد السلام سنوسي، عمدة القرية، أن قرية البشندي يوجد بها ﺁﺛﺎﺭ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺒﺮﺓ ﻛﺘﻴﺎﻧﻮﺱ ﻭﻣﻘﺒﺮﺓ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ وﺗجسد ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻨﻴﻂ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺮوماني، ﺃﻣﺎ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻘﺒﺮﺓ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺒﺸندﻱ ﻭﻛﺎﻥ ﺷﻴﺦ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻭﺑﻨﻰ ﻣﻘﺒﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﺃﺣﺠﺎﺭ ﻣﻌﺒﺪ ﻗديم ﻓﺮﻋﻮﻧﻲ ﺃﻭﺷك ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ.

وقال إنه توجد بها ﺍﻟﻤﺼﺎﻃﺐ الفرعونية ﺍﻟﺴﺘﺔ ويوجد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺑﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2420 ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻘﺒﺮﺓ ﺣﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻣﺴﻠﺘﺎﻥ ﺻﻐﻴﺮﺗﺎﻥ.
البشندي قرية ذاع صيتها في الأسواق الأوروبية وانتسبت في تسميتها إلى الباشا هندي وبها آثار فرعونية ورومانية
البشندي قرية ذاع صيتها في الأسواق الأوروبية وانتسبت في تسميتها إلى الباشا هندي وبها آثار فرعونية ورومانية
البشندي قرية ذاع صيتها في الأسواق الأوروبية وانتسبت في تسميتها إلى الباشا هندي وبها آثار فرعونية ورومانية
البشندي قرية ذاع صيتها في الأسواق الأوروبية وانتسبت في تسميتها إلى الباشا هندي وبها آثار فرعونية ورومانية
البشندي قرية ذاع صيتها في الأسواق الأوروبية وانتسبت في تسميتها إلى الباشا هندي وبها آثار فرعونية ورومانية

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