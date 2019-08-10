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علقوه وسحلوه .. قرويون يعتدون على شاب بوحشية لاتهامه بسرقة محمول.. فيديو

السبت 10/أغسطس/2019 - 06:50 ص
صدى البلد
أحمد شريف
تجمهر حشد من القرويين لربط رجل من اقدامه بحبل، قبل سحله بوحشية بعد ان زعم بأنه أقدم على سرقة هاتف محمول في الهند.

تظهر لقطات مروعة القرويين وهم يضربون الرجل على رأسه وهو يتدلى من اعلى شجرة بعد ربطه أقدامها فيها، بمدينة هاريدوار بولاية اوتاراخاند الهندية، ولذلك بحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

أعلنت الشرطة اليوم أن الضحية، الذي يعرف باسم جوفان ، كان برئ من تهمة السرقة بعد تقديم شكوى ضد ثلاثة أشخاص، زعموا أنه سارق.

وقال جوفان لوكالة الأنباء ANI: "أنه كان في العمل عندما قامت مجموعة مكونة من ستة إلى سبعة أشخاص بسحبه معهم في طريقهم، متهمين اياه بسرقة هاتف محمول مقدمين على ضربه بالخراطة بعد أن قاموا بتعليقه من قدميه بشجرة.

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