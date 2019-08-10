حبس عامل سرق مسكن مواطن فى المعادي

قررت نيابة المعادى الجزئية، حبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مسكن احد المواطنين بدائرة القسم.



البداية أثناء قيام قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المعادى بالمرور ، بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط ( عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، سبق إتهامه فى قضيتين آخرهما "سرقة مسكن") وبحوزته حقيبة بداخلها (مشغولات ذهبية- 19 ساعة يد مختلفة- 2 ميدالية فضية- هاتف محمول- جهاز ألعاب إلكترونية "بلاى إستيشن").



وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مسكن (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم -يعمل طرفه وقيامه برعايته)، وأنه خطط لسرقة المسكن وفى سبيل ذلك استغل عدم وجوده بالشقة سكنه وتمكن من الدخول بإستخدام مفتاح كان بحوزته ، والاستيلاء على المضبوطات.



وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وأقر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.