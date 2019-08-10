ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عامل سرق مسكن مواطن فى المعادي

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:02 ص
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
اسلام مقلد
قررت نيابة المعادى الجزئية، حبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مسكن احد المواطنين بدائرة القسم.

البداية أثناء قيام قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المعادى بالمرور ، بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط ( عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، سبق إتهامه فى قضيتين آخرهما "سرقة مسكن") وبحوزته حقيبة بداخلها (مشغولات ذهبية- 19 ساعة يد مختلفة- 2 ميدالية فضية- هاتف محمول- جهاز ألعاب إلكترونية "بلاى إستيشن").

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مسكن (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم -يعمل طرفه وقيامه برعايته)، وأنه خطط لسرقة المسكن وفى سبيل ذلك استغل عدم وجوده بالشقة سكنه وتمكن من الدخول بإستخدام مفتاح كان بحوزته ، والاستيلاء على المضبوطات.

وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وأقر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط لص سرق شقة بالبساتين قبل اكتشاف صاحبها للواقعة

حبس سائق 4 أيام لمحاولته بيع حصيلة مسروقات شقة سكنية في الجمالية

أمن القاهرة يضبط سارقي محلين فى المقطم والمطرية وأتوبيس جسر السويس

خلال 24 ساعة.. أمن القاهرة يكشف العديد من جرائم السرقة ويضبط الجناة

ضبط مرتكب واقعة سرقة مسكن أحد المواطنين بالمعادى

ضبط لص سرق مجوهرات وأجهزة من شقة بالمعادى

ترشيحاتنا

فضل يوم عرفة.. يكفر سنتين ويعتق من النار ويباهي الله بأهله السماء

بث مباشر لشعائر صلاة فجر يوم عرفة من الحرم المكي

عدن.. سقوط معسكر اللواء الرابع بحماية رئاسية على يد الانتقالي الجنوبي

أرقام حاسمة وأهداف لا تنتهي.. محمد صلاح فخر العرب بلا منازع.. فيديو

الإفتاء تحذر من صيام يوم عرفة في هذه الحالة

تسريحات أطفال العيد بالخطوات.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض أنيق .. إنجى وجدان بإطلالة عصرية فى حفل جينيفر لوبيز

تسريحات شعر للعيد 2019 بجميع أنواعه

تسريحات أطفال العيد بالخطوات.. صور