اخبار الرياضة.. اعتداء علي ماهر على مدرب المريخ .. استقبال حافل لمنتخب الأولمبياد .. ومحمد صلاح يقود ليفربول للفوز الأول

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة ، مجموعة من اخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، وجاءت كالتالي:
استعاد مستواه ولياقته.. ارسنال يكشف موقف النني من المشاركة أمام نيوكاسل
كشف نادي أرسنال الإنجليزي، عن موقف المصري محمد النني لاعب وسط الفريق الأول من المشاركة مع الجانرز في افتتاحية مبارياته في الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2019-2020 أمام نادي نيوكاسل يونايتد.
فرج عامر يكشف حقيقة أزمته مع نجم الاهلي
أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة عدم وجود أي خلافات مادية مع ناصر ماهر لاعب الأهلي والمنتقل إلى الفريق السكندري لمدة موسم واحد علي سبيل الاعارة.
بـ الزغاريد.. استقبال منتخب مصر للأولمبياد الخاص بعد ذهبية الهند.. صور
احتشد العشرات من أهالى أبطال مصر للاولمبياد الخاص فى مطار القاهرة لاستقبال أبنائهم أصحاب الميدالية الذهبية وكأس البطولة الدولية للأولمبياد الخاص لكرة القدم والتي اقيمت بالهند خلال الفترة من ٣ حتي ٦ أغسطس الجاري.
في دوري الأبطال والكونفيدرالية.. تغييرات صارمة بـ قوانين الكاف
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" برئاسة أحمد أحمد عن إجراء تغييرات في بعض قوانين المسابقات الإفريقية للأندية 2019 التى تشمل دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية.
زياش يصدم بايرن ميونخ ويجدد عقده مع أياكس
جدد الدولي المغربي حكيم زياش صانع ألعاب نادي أياكس الهولندي تعاقده مع الفريق لمدة سنة إضافية لينتهي تعاقده مع الفريق في صيف عام 2022.
ريال مدريد يعلن رقم قميص هازارد الجديد
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميًا، عن منح القميص رقم 7 للوافد الجديد لاعبه البلجيكي إيدين هازارد مع الفريق الأول بدءًا من الموسم الجديد 2019-2020.
خلال ساعات.. محمد النني يرحل عن آرسنال
بات المحترف الدولي المصري محمد النني قاب قوسين او ادنى من الرحيل عن صفوف فريق ارسنال الانجليزي خلال الساعات القليلة المقبلة من فترة الانتقالات الصيفية، منتقلًا الي الدوري التركي.
كاس العالم لليد للناشئين 2019 .. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على تايوان
حقق منتخب مصر لكرة اليد للناشئين فوزا مستحقا على منتخب تايوان بنتيجة 36- 24 ضمن منافسات كاس العالم لليد للناشئين 2019 المقامة حاليا بدولة مقدونيا.
موعد مباراة منتخب مصر للناشئين القادمة في بطولة العالم لكرة اليد
يخوض منتخب مصر لكرة اليد 2000 مباراة قوية أمام كندا غدا السبت في تمام الساعة الثامنة والنصف ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مقدونيا.
الله يرحمك يابا.. وفاة والد نجم النادي الأهلي
توفي صباح اليوم الجمعة والد صلاح محسن مهاجم فريق الأهلي الأول والذي وفاته المنية بعد صراع طويل مع المرض.
ملخص نتائج وديات أندية القسم الثاني .. البنك يدك البطل بسداسية وخناقة علي ماهر في المريخ
خاضت أندية دوري القسم الثاني اليوم العديد من المباريات الودية استعدادا للمسابقة وقبل دخول إجازة عيد الأضحى التي تبدأ غدا
أول رد فعل من فريق المريخ بعد اعتداء علي ماهر على مدربهم
تعدى علي ماهر المدير الفني لفريق إنبي على المدرب المساعد لفريق المريخ البورسعيدي بالضرب مما أدى إلى إلغاء المباراة الودية التى أقيمت بينهما عصر اليوم.
بقيادة محمد صلاح .. ليفربول يفتتح الدوري الإنجليزي برباعية في شباك نورويتش سيتي ..فيديو
استهل فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري محمد صلاح مسابقة الدوري الانجليزي 2019 /2020 بالفوز الكبير على فريق نورويتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت باستاد انفيلد.
استعاد مستواه ولياقته.. ارسنال يكشف موقف النني من المشاركة أمام نيوكاسل
كشف نادي أرسنال الإنجليزي، عن موقف المصري محمد النني لاعب وسط الفريق الأول من المشاركة مع الجانرز في افتتاحية مبارياته في الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2019-2020 أمام نادي نيوكاسل يونايتد.
فرج عامر يكشف حقيقة أزمته مع نجم الاهلي
أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة عدم وجود أي خلافات مادية مع ناصر ماهر لاعب الأهلي والمنتقل إلى الفريق السكندري لمدة موسم واحد علي سبيل الاعارة.
بـ الزغاريد.. استقبال منتخب مصر للأولمبياد الخاص بعد ذهبية الهند.. صور
احتشد العشرات من أهالى أبطال مصر للاولمبياد الخاص فى مطار القاهرة لاستقبال أبنائهم أصحاب الميدالية الذهبية وكأس البطولة الدولية للأولمبياد الخاص لكرة القدم والتي اقيمت بالهند خلال الفترة من ٣ حتي ٦ أغسطس الجاري.
في دوري الأبطال والكونفيدرالية.. تغييرات صارمة بـ قوانين الكاف
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" برئاسة أحمد أحمد عن إجراء تغييرات في بعض قوانين المسابقات الإفريقية للأندية 2019 التى تشمل دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية.
زياش يصدم بايرن ميونخ ويجدد عقده مع أياكس
جدد الدولي المغربي حكيم زياش صانع ألعاب نادي أياكس الهولندي تعاقده مع الفريق لمدة سنة إضافية لينتهي تعاقده مع الفريق في صيف عام 2022.
ريال مدريد يعلن رقم قميص هازارد الجديد
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميًا، عن منح القميص رقم 7 للوافد الجديد لاعبه البلجيكي إيدين هازارد مع الفريق الأول بدءًا من الموسم الجديد 2019-2020.
خلال ساعات.. محمد النني يرحل عن آرسنال
بات المحترف الدولي المصري محمد النني قاب قوسين او ادنى من الرحيل عن صفوف فريق ارسنال الانجليزي خلال الساعات القليلة المقبلة من فترة الانتقالات الصيفية، منتقلًا الي الدوري التركي.
كاس العالم لليد للناشئين 2019 .. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على تايوان
حقق منتخب مصر لكرة اليد للناشئين فوزا مستحقا على منتخب تايوان بنتيجة 36- 24 ضمن منافسات كاس العالم لليد للناشئين 2019 المقامة حاليا بدولة مقدونيا.
موعد مباراة منتخب مصر للناشئين القادمة في بطولة العالم لكرة اليد
يخوض منتخب مصر لكرة اليد 2000 مباراة قوية أمام كندا غدا السبت في تمام الساعة الثامنة والنصف ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مقدونيا.
الله يرحمك يابا.. وفاة والد نجم النادي الأهلي
توفي صباح اليوم الجمعة والد صلاح محسن مهاجم فريق الأهلي الأول والذي وفاته المنية بعد صراع طويل مع المرض.
ملخص نتائج وديات أندية القسم الثاني .. البنك يدك البطل بسداسية وخناقة علي ماهر في المريخ
خاضت أندية دوري القسم الثاني اليوم العديد من المباريات الودية استعدادا للمسابقة وقبل دخول إجازة عيد الأضحى التي تبدأ غدا
أول رد فعل من فريق المريخ بعد اعتداء علي ماهر على مدربهم
تعدى علي ماهر المدير الفني لفريق إنبي على المدرب المساعد لفريق المريخ البورسعيدي بالضرب مما أدى إلى إلغاء المباراة الودية التى أقيمت بينهما عصر اليوم.
بقيادة محمد صلاح .. ليفربول يفتتح الدوري الإنجليزي برباعية في شباك نورويتش سيتي ..فيديو
استهل فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري محمد صلاح مسابقة الدوري الانجليزي 2019 /2020 بالفوز الكبير على فريق نورويتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت باستاد انفيلد.