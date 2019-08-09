اهم اخبار اليوم .. جينيفر لوبيز تشعل مسرح حفلها بـ العلمين الجديدة.. الزمالك يؤمن جنش بـ 10 ملايين جنيه.. ترامب يتلقى رسالة من زعيم كوريا الشمالية

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، الجمعة، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
وكان من أهم الأخبار على مدار الساعات الأخيرة من اليوم:
الداخلية تكثف استعداداتها لتأمين احتفالات عيد الأضحى.. فيديو
بدأت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن، تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الإنضباط وحماية وتأمين المواطنين في أثناء احتفالهم بعيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار استراتيجيتها برفع درجة الاستعداد القصوى، وتحقيق خطط الانتشار الأمنى للقوات الشرطية بمختلف المواقع، وتنفيذ الخطط الأمنية تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك.. للمزيد اضغط هنا
شاهد.. جينيفر لوبيز تشعل مسرح حفلها بـ العلمين الجديدة
أشعلت نجمة البوب العالمية جينيفر لوبيز مسرح حفلها بالساحل الشمالى فى إحدى قرى مدينة العلمين الجديدة.
وشهد حفل جينيفر لوبيز حضورا جماهيريا كبيرا، بعد تحديد ثلاثة فئات من التذاكر بداية من 2000 جنيه، و4000 جنيه لفئة الـ VIP، والأعلى بـ 4500 جنيه للـ Golden Circle.. للمزيد اضغط هنا
شاهد.. آخر ظهور لـ طليقة أحمد السعدني قبل رحيلها
حالة من الحزن سيطرت على أصدقاء ومحبي أمل سليمان طليقة الفنان أحمد السعدني، بعد رحيلها اليوم الجمعة، 9 أغسطس، وظل أصدقاؤها ينعوها بكلمات من الحزن والأسى، ويرددون دعوات الرحمة على روحها.
وتداول عدد من أصدقاء طليقة أحمد السعدني عدة صور لها في أخر ظهور لها قبل أيام من رحيلها، وظهرت في إحداها مع أبنائها خلال رحلة بحرية لهم على ظهر أحد اللانشات.. للمزيد اضغط هنا
ماليش لازمة من غيرك.. لاعب الأهلى يرثي والده بكلمات مؤثرة
نشر صلاح محسن لاعب النادى الأهلى، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورا مدون عليها رسالة رثاء لوالده الذى وافته المنية صباح اليوم.. للمزيد اضغط هنا
زينوا سيارة الإسعاف.. مسعفو الدقهلية يودعون زميلهم بعد مصرعه خلال العمل.. صور
سادت حالة من الحزن الشديد بين مسعفي الدقهلية بعد وفاة زميلهم حماده متولى والذى لقى مصرعه اليوم عقب سقوط مصعد به من الدور الحادى عشر بالمنصورة فيما قام عدد من زملائه بتزيين سيارة الإسعاف التى ستنقل جثمانه إلى مسقط رأسه في السنبلاوين بالورود وصورته.. للمزيد اضغط هنا
ترامب يتلقى رسالة من زعيم كوريا الشمالية وصفها بـ الرائعة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه تلقى رسالة كتابية رائعًة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، مُضيفًا أنه قد يعقد اجتماعًا آخر معه، على الرغم من استمرار نظامه في اختبار الصواريخ الباليستية.. للمزيد اضغط هنا
دعوة للتمرد والانقلاب.. لماذا حجبت السلطات الجزائرية يوتيوب وجوجل
كشفت وسائل إعلامية عن قيام السلطات الجزائرية بحجب موقع "يوتيوب" والعديد من خدمات "جوجل" في البلاد مساء الخميس، بالتزامن مع نشر رسالة مصورة لوزير الدفاع السابق خالد نزار.. للمزيد اضغط هنا
تعرف على كيفية التفرقة بين الأضحية السليمة والمريضة والأحجام المناسبة.. فيديو
مع اقتراب قدوم عيد الأضحى المبارك، يتركز اهتمام المسلمين على شراء الأضحية لذبحها يوم عيد الأضحى "يوم النحر" لتكون أعظم قربة إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المشهود، إلا أن الكثير لا يعلم المعايير الصحية التي يجري على أساسها اختيار الأضحية السليمة، والتفرقة بين الجيد والسيئ.. للمزيد اضغط هنا
خلال ساعات.. محمد النني يرحل عن آرسنال
بات المحترف الدولي المصري محمد النني قاب قوسين او ادنى من الرحيل عن صفوف فريق ارسنال الانجليزي خلال الساعات القليلة المقبلة من فترة الانتقالات الصيفية، منتقلًا الي الدوري التركي.. للمزيد اضغط هنا
باي باي.. أحمد حسن وزينب يغادران مصر بعد الهجوم عليهما
غادر اليوتيوبر الشهير أحمد حسن وزوجته زينب مصر مساء اليوم، وذلك بعد الهجوم عليهما بسبب استخدامهما طفلتيهما، في الحلقات الخاصة بهما عبر قناتهما على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، من أجل تحقيق المزيد من الأرباح.. للمزيد اضغط هنا
نصائح للحفاظ على سلامة العين في الحج
قدم د.أشرف شعراوي أستاذ طب وجراحة العيون جامعة الإسكندرية، عددا من النصائح لحجاج بيت الله الحرام لتجنب بعض المخاطر الصحية التي قد يواجهها أثناء أدائهم الفريضة، ومنها تلك المشكلات المتعلقة بالعين وسلامتها.. للمزيد اضغط هنا
نضافة العيد.. مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ 8 أثناء تنظيف الشرفة بالإسكندرية
لقيت فتاة مصرعها عقب سقوطها من شرفة الشقة سكنها بالطابق الثامن في عقار بالمندرة في الإسكندرية، بعدما اختل توازنها أثناء تنظيف الشرفة.. للمزيد اضغط هنا
رغم الإصابة.. الزمالك يؤمن جنش بـ 10 ملايين جنيه
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، وضع عقد محمود عبد الرحيم جنش ضمن لاعبي الفئة الأولى للفريق تقديرا لمجهوداته وتألقه مع الفريق.
وكشف مصدر بمجلس إدارة القلعة البيضاء، أن جنش سيحصل على 10 ملايين جنيه سنويا على أن يجدد عقده مع الفريق لمدة ثلاث سنوات مقبلة.. للمزيد اضغط هنا
وكان من أهم الأخبار على مدار الساعات الأخيرة من اليوم:
الداخلية تكثف استعداداتها لتأمين احتفالات عيد الأضحى.. فيديو
بدأت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن، تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الإنضباط وحماية وتأمين المواطنين في أثناء احتفالهم بعيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار استراتيجيتها برفع درجة الاستعداد القصوى، وتحقيق خطط الانتشار الأمنى للقوات الشرطية بمختلف المواقع، وتنفيذ الخطط الأمنية تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك.. للمزيد اضغط هنا
شاهد.. جينيفر لوبيز تشعل مسرح حفلها بـ العلمين الجديدة
أشعلت نجمة البوب العالمية جينيفر لوبيز مسرح حفلها بالساحل الشمالى فى إحدى قرى مدينة العلمين الجديدة.
وشهد حفل جينيفر لوبيز حضورا جماهيريا كبيرا، بعد تحديد ثلاثة فئات من التذاكر بداية من 2000 جنيه، و4000 جنيه لفئة الـ VIP، والأعلى بـ 4500 جنيه للـ Golden Circle.. للمزيد اضغط هنا
شاهد.. آخر ظهور لـ طليقة أحمد السعدني قبل رحيلها
حالة من الحزن سيطرت على أصدقاء ومحبي أمل سليمان طليقة الفنان أحمد السعدني، بعد رحيلها اليوم الجمعة، 9 أغسطس، وظل أصدقاؤها ينعوها بكلمات من الحزن والأسى، ويرددون دعوات الرحمة على روحها.
وتداول عدد من أصدقاء طليقة أحمد السعدني عدة صور لها في أخر ظهور لها قبل أيام من رحيلها، وظهرت في إحداها مع أبنائها خلال رحلة بحرية لهم على ظهر أحد اللانشات.. للمزيد اضغط هنا
ماليش لازمة من غيرك.. لاعب الأهلى يرثي والده بكلمات مؤثرة
نشر صلاح محسن لاعب النادى الأهلى، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورا مدون عليها رسالة رثاء لوالده الذى وافته المنية صباح اليوم.. للمزيد اضغط هنا
زينوا سيارة الإسعاف.. مسعفو الدقهلية يودعون زميلهم بعد مصرعه خلال العمل.. صور
سادت حالة من الحزن الشديد بين مسعفي الدقهلية بعد وفاة زميلهم حماده متولى والذى لقى مصرعه اليوم عقب سقوط مصعد به من الدور الحادى عشر بالمنصورة فيما قام عدد من زملائه بتزيين سيارة الإسعاف التى ستنقل جثمانه إلى مسقط رأسه في السنبلاوين بالورود وصورته.. للمزيد اضغط هنا
ترامب يتلقى رسالة من زعيم كوريا الشمالية وصفها بـ الرائعة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه تلقى رسالة كتابية رائعًة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، مُضيفًا أنه قد يعقد اجتماعًا آخر معه، على الرغم من استمرار نظامه في اختبار الصواريخ الباليستية.. للمزيد اضغط هنا
دعوة للتمرد والانقلاب.. لماذا حجبت السلطات الجزائرية يوتيوب وجوجل
كشفت وسائل إعلامية عن قيام السلطات الجزائرية بحجب موقع "يوتيوب" والعديد من خدمات "جوجل" في البلاد مساء الخميس، بالتزامن مع نشر رسالة مصورة لوزير الدفاع السابق خالد نزار.. للمزيد اضغط هنا
تعرف على كيفية التفرقة بين الأضحية السليمة والمريضة والأحجام المناسبة.. فيديو
مع اقتراب قدوم عيد الأضحى المبارك، يتركز اهتمام المسلمين على شراء الأضحية لذبحها يوم عيد الأضحى "يوم النحر" لتكون أعظم قربة إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المشهود، إلا أن الكثير لا يعلم المعايير الصحية التي يجري على أساسها اختيار الأضحية السليمة، والتفرقة بين الجيد والسيئ.. للمزيد اضغط هنا
خلال ساعات.. محمد النني يرحل عن آرسنال
بات المحترف الدولي المصري محمد النني قاب قوسين او ادنى من الرحيل عن صفوف فريق ارسنال الانجليزي خلال الساعات القليلة المقبلة من فترة الانتقالات الصيفية، منتقلًا الي الدوري التركي.. للمزيد اضغط هنا
باي باي.. أحمد حسن وزينب يغادران مصر بعد الهجوم عليهما
غادر اليوتيوبر الشهير أحمد حسن وزوجته زينب مصر مساء اليوم، وذلك بعد الهجوم عليهما بسبب استخدامهما طفلتيهما، في الحلقات الخاصة بهما عبر قناتهما على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، من أجل تحقيق المزيد من الأرباح.. للمزيد اضغط هنا
نصائح للحفاظ على سلامة العين في الحج
قدم د.أشرف شعراوي أستاذ طب وجراحة العيون جامعة الإسكندرية، عددا من النصائح لحجاج بيت الله الحرام لتجنب بعض المخاطر الصحية التي قد يواجهها أثناء أدائهم الفريضة، ومنها تلك المشكلات المتعلقة بالعين وسلامتها.. للمزيد اضغط هنا
نضافة العيد.. مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ 8 أثناء تنظيف الشرفة بالإسكندرية
لقيت فتاة مصرعها عقب سقوطها من شرفة الشقة سكنها بالطابق الثامن في عقار بالمندرة في الإسكندرية، بعدما اختل توازنها أثناء تنظيف الشرفة.. للمزيد اضغط هنا
رغم الإصابة.. الزمالك يؤمن جنش بـ 10 ملايين جنيه
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، وضع عقد محمود عبد الرحيم جنش ضمن لاعبي الفئة الأولى للفريق تقديرا لمجهوداته وتألقه مع الفريق.
وكشف مصدر بمجلس إدارة القلعة البيضاء، أن جنش سيحصل على 10 ملايين جنيه سنويا على أن يجدد عقده مع الفريق لمدة ثلاث سنوات مقبلة.. للمزيد اضغط هنا