علمت نفسي العوم.. ياسمين عبدالعزيز: أمارس الرياضة يوميا







أكدت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أن الذهاب إلى الجيم روتين يومي اعتادت عليه، وحريصة على ممارسة الرياضة، وذلك في حالة عدم ارتباطها بتصوير أي عمل فنيأضافت عبد العزيز، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم"، والمذاع عبر قناة cbc، أنها لا تحب سيطرة إحساس الخوف عليها، الأمر الذي دفعها لتعلم السباحة بنفسها.وعن سبب تقديمها للأعمال الكوميدية، كشفت ياسمين إلى أنه يعود لرغبتها في أن تكون مختلفة عن النجمات الأخريات الذين تتسم أغلب أعمالهن بالرومانسية، مضيفة: "مافيش حد بيفكر لي، أنا اللي بفكر وطول الوقت مخي شغال".