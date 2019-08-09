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استبدلت المجوهرات بمكعبات مرق الدجاج.. أميرة إماراتية مزيفة تحير سلطات فرنسا

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:21 م
مجوهرات
مجوهرات
رحيم يسري
عثرت السلطات الفرنسية على مجوهرات مسروقة تقدر قيمتها بنحو 1.6 مليون يورو، كانت إحدى السيدات سرقتها من محل للمجوهرات في باريس مدعية أنها أميرة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

بحسب صحيفة "لاكسبرس" الفرنسية، فإن السلطات عثرت على المجوهرات في غرفة بأحد الفنادق بمنطقة "سين سانت دينيس"، مشيرة إلى أنه لم يتم إجراء تحقيق لكن تتبع كاميرات المراقبة كشف عن الأمر.

وأشارت إلى أنه في 31 يوليو الماضي تقدمت سيدتان ادعت احداهما أنها أميرة إماراتية نحو أحد متاجر المجوهرات الشهيرة في شارع سانت أونورويه بالعاصمة الفرنسية باريس مستعرضتين بعض القطع الموجودة.

وأوضحت أن السيدتين تلقيتا عدة مكالمات هاتفية، بعدها أكدتا للصائغ أنه سيتم تحويل الأموال في اليوم التالي وذلك للحصول على بعض المجوهرات، وخلال تلك المناقشة أعادت إحداهما الصندوق للمكان الذي كان موجودا فيه بعد سرقة مقتنياته.

وفي اليوم التالي، انتظر بائع المجوهرات تنفيذ الوعد ودفعه القلق إلى إعادة فتح صندوق المجوهرات، فكانت الصدمة، حيث اعتقد للوهلة الأولى أن تلك المجوهرات تم استبدالها بقطع من "الشوكولاتة".

وذكرت الصحيفة أن المحققين اكتشفوا استبدال المجوهرات بمكعبات من "مرق الدجاج"، وقامت السلطات بفتح تحقيق عن السطو على المتجر.

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