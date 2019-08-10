شاهد.. مسؤول مرور يعتدي بوحشية على سائق

كشفت لقطات صادمة، لحظة اعتداء مسؤول مرور على سائق من خلال ركل باب سيارته أثناء خروجه منها.



ويظهر مقطع فيديو تم تصويره في وسط مدينة ليستر الانجليزية مسؤول مرور يتجه بعنف نحو سيارة أسود قبل أن يحطم بابها بقدمه، بحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



فيما حاول السائق يائسًا الهرب ولكنه غضب من تصرفات الضابط ، مما أثار شجارًا بين قائد السيارة و مسؤول المرور.



ليس من الواضح ما إذا كان الموظف يعمل لدى مجلس مدينة ليستر أم متى تم تصوير تلك اللقطات ، التي نشرت عبر أنستجرام بالأمس.



