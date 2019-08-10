تمت بنجاح.. تصعيد حجاج الجمعيات الاهلية إلى عرفات.. صور

أجرت وزيرة التضامن الاجتماعى، أمس الجمعة، اتصالا هاتفيا برئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى ايمن عبد الموجود، للاطمئنان على نجاح تصعيد ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الاهلية الى عرفات استعدادا لأداء الركن الأعظم، حيث تم التفويج بيسر وسهولة خاصة مع الالتزام بالطرق والمسارات المحددة ووسط منظومة خدمية وامنية متكاملة من الجانب السعودى.





وتابعت وزارة التضامن انتهاء عملية التفويج بنجاح استعدادا للوقوف بعرفات كما اطمأنت الى تصعيد الحالات المرضية وان الحالة الصحية للحجيج جيدة موجهة بضرورة بذل كل الجهود و الامكانات لخدمة ضيوف الرحمن فى تأدية الشعائر المقدسة وتمنت والى لضيوف الرحمن حج مقبول وطلبت منهم الدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها.





من جانبه، قال أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة الحج التضامن الاجتماعى، ان البعثة انتهت من تسكين الحجيج بالمخيمات المجهزة لاستيعاب ١٢ الف حاج من الجمعيات الاهلية بعرفة حيث تم تجهيز المخيمات sofa bed، لكل حاج وتم تسليم كل حاج شنطة باك بها وسادة وكوفرتة، وكرتونة بها مواد غذائية جافة اضافة الى توفير وجبة ساخنة، وتم تخصيص غرف للاجهاد الحرارى بالتعاون والتنسيق مع البعثة الطبية المصرية.



