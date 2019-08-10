بعد توقف 3 سنوات.. اتجاه لاستئناف ضريبة الأطيان الزراعية.. والبرلمان يزف بشرى للفلاح.. ويطالب بوقفها

الحكومة تستعد لاستئناف ضريبة الأطيان الزراعية

بشرى للفلاحين.. البرلمان يطالب الحكومة بوقف ضريبة الأطيان الزراعية

برلماني يطالب الحكومة بضرورة استمرار وقف ضريبة الأطيان الزراعية





تستعد الحكومة لبدء عودة ضريبة الأطيان الزراعية بداية من شهر يوليو 2020، بعد فترة توقف بدأت في 2017، عندما أعلن الرئيس السيسي في يونيه 2017، عن وقفها تسهيلَا عى القطاع الزراعي، إلا أن نواب البرلمان، ناشدوا الرئيس السيسي، بمد فترة توقف ضريبة الأطيان الزراعية، لاسيما في ظل الحالة الصعبة التي يعيشها الفلاح.





في البداية، طالب النائب عصام برديس، عضو لجنة الزراعة والري، بمجلس النواب، بمد فترة وقف ضريبة الأطيان الزراعية، مؤكدًا أن اللجنة سوف تناقش هذا الملف مع الحكومة.





وقال "برديس"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن حالة الفلاح تحتم على الدولة الوقوف بجانبه ومساندته، لذا يجب أن تستكمل الدولة، وعلى رأسها الرئيس السيسي، قرار وقف ضريبة الأطيان لمدة أخرى، ودعم المنتجات الزراعية ولوزام الإنتاج، حتى تتحسن حياة الفلاح.





وناشد، عضو لجنة الزراعة، بالبرلمان، الحكومة بضرورة أن تكون فترة وقف ضريبة الأطيان الزراعية أطول من ثلاث سنوات، كما كانت مقررة من قبل.





في ذات السياق، قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن الفلاح يعيش حالة ليست على ما يرام، ويعاني من مشاكل كثيرة تتعلق بالإنتاج وتوافر المستلزمات الزراعية.





وأضاف "السيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه الحالة تتطلب من الدولة دعم الفلاح بكافة الطرق الممكنة، وأن تظل كل المميزات التي أقرت من قبل له قائمة، مشيرًا إلى أن وقف ضريبة الاطيان الزراعية تقع على رأس هذه المميزات التي يجب أن يتميز بها الفلاح.





وأكد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، ضرورة مراعاة الحالة المعيشية والاقتصادية للفلاح، وأن تكون هناك إعفاءات ضريبية له، واستلام المحاصيل منه بأسعار عادلة، تتناسب مع تكاليف الإنتاج.





من جانبه، طالب النائب عصام برديس، عضو لجنة الشئون الرزاعية، بمجلس النواب،بضرورة أن تكون هناك زراعات تعاقدية تتم مع الفلاح، لتحسين حالته المعيشة والاقتصادية، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها، ولا يتم تطبيق ضريبة الأطيان الزراعية في هذا الوقت.





وأضاف "برديس"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن وجود تسعيرة عادلة، قبل تحصيل المحاصيل الزراعية من الفلاح أمر ضروري، ونص عليه الدساور كذلك، لذا يجب أن تقوم به الحكومة.



