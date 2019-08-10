ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زراعة الجيزة تزيل تعديات على الأراضي فى أبو رواش

السبت 10/أغسطس/2019 - 12:10 ص
زراعة الجيزة تزيل
زراعة الجيزة تزيل تعديات على الأراضي فى ابو رواش
جمال صلاح الدين
أزالت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية بإزالة التعديات علي الارض الزراعية بناحية ابورواش مركز كرداسة

وقالت الزراعة في بيان لها، أن هناك غرفة عمليات بالمديرية طوال أيام اجازة عيد الاضحى المبارك لمنع التعدي على الأراضي الزراعية وإزالة كافة التعديات في مهداها.

يذكر ان وزارة الزراعث قد اعدت خطة لمنع استغلال المعتدين لاجازة العيد واستغلالها في البناء على الاراضي الزراعية.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

ملخص نتائج وديات أندية القسم الثاني .. البنك يدك البطل بسداسية وخناقة علي ماهر في المريخ

طريقة عمل الفتة للشيف شربيني.. وهؤلاء ممنوعون من تناولها

إلغاء ودية إنبي والمريخ بسبب اعتداء علي ماهر على مدرب بورسعيدي

اهم اخبار اليوم .. جينيفر لوبيز تشعل مسرح حفلها بـ العلمين الجديدة.. الزمالك يؤمن جنش بـ 10 ملايين جنيه.. ترامب يتلقى رسالة من زعيم كوريا الشمالية

شلل تام في لندن بسبب انقطاع التيار الكهربي

أنا محبطة للغاية.. هنا الزاهد تهاجم كنتاكي.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريحات الشعر الطويل للعيد.. صور

من غير بطانة.. جينيفر لوبيز في حفل عالمي بالساحل الشمالي

بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي