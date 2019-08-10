زراعة الجيزة تزيل تعديات على الأراضي فى أبو رواش

أزالت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية بإزالة التعديات علي الارض الزراعية بناحية ابورواش مركز كرداسة



وقالت الزراعة في بيان لها، أن هناك غرفة عمليات بالمديرية طوال أيام اجازة عيد الاضحى المبارك لمنع التعدي على الأراضي الزراعية وإزالة كافة التعديات في مهداها.



يذكر ان وزارة الزراعث قد اعدت خطة لمنع استغلال المعتدين لاجازة العيد واستغلالها في البناء على الاراضي الزراعية.

