قبل حلول عيد الاضحى.. شرطة التموين تكثف حملاتها على الأسواق

قال مصدر أمنى بالإدارة العامة لشرطة التموين إن ضباط الإدارة فى حالة استنفار من أكثر من شهرين، لتشديد الرقابة على الاسواق استعدادا لعيد الاضحى المبارك.



وأكد المصدر لـ"صدى البلد"، ان الادارة تواصل حملاتها على الاسواق المختلفة على جميع مستوى الجمهورية لضمان توافر السلع للمواطنين باسعار مناسبة وضبط محتكرى السلع الغذائية.



واضاف المصدر انه تم خلال الايام الماضية توجيه حملات رقابية على أسواق الجملة والنصف جملة والتجزئة من خلال حملات يومية "سرية وعلانية"، لضمان توافر السلع خلال فترة العيد ، كما كما تم تكليف ضباط الادارة بالتواجد المستمر بالأسواق لضمان توافر جميع السلع، خاصة السلع الأساسية "اللحوم، والدواجن، والأسماك، والزيوت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والبقوليات، والألبان ومنتجاتها"، ومراقبة مدى التزام التجار بالبيع بالأسعار المعلنة وضمان سلامة المعروض من السلع وفحص شكاوى المستهلكين والعمل على حلها بطريقة فورية.



وأكد ان الادارة خصصت رقم 24060800 لتقلى شكاوى المواطنين فى اى وقت.