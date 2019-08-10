أنشطة وفنون ترفيهية بقصور ثقافة الوادي الجديد خلال العيد

قال ناصر عبد الحافظ مدير قصر ثقافة بلاط بالوادي الجديد ، إن قصور الثقافة بالمحافظة ستتبني العديد من الأنشطة الثقافية خلال أيام عيد الأضحى وذلك في مراكز الشباب وبيوت الثقافة علي مستوي مراكز المحافظة الخمس.



وأضاف عبد الحافظ ، أن الهيئة العامة لقصور الثقافة نظمت مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية بفرع ثقافة الخارجة ، حيث ناقش بيت ثقافة المعصرة كتاب "نصر بلا حروب" من تأليف محمد عبد الحليم، بينما نظم بيت ثقافة القصر محاضرة دينية بعنوان "وقفة عرفات" بجمعية تنمية المجتمع حاضرها محمد أحمد أبوبكر.



وأوضح أنه تم تنفيذ محاضرة بعنوان "العالم بأصابع مصرية" بمكتبة تنيدة ، كما أعدت المكتبة مجلة حائط بعنوان "قناة السويس".



ولفت إلى أن بيت ثقافة الأقصر ينظم يوما رياضيا وترفيهيا للأطفال بمركز شباب القصر، بينما نفذ بيت ثقافة بولاق ورشة رسم عن البيئة، إلى جانب فقرات متنوعة في الغناء والموسيقى، وببيت ثقافة الجديدة أقيمت ورش حكي للأطفال.



وفى إطار إكتشاف المواهب عقد نادى الأدب للأطفال بقصر ثقافة الطفل بالخارجة جلسته لاكتشاف المواهب المتنوعة وتشجيعها، كما أقيمت فقرة الأراجوز ضمن النشاط الصيفى للرواد.