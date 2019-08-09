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رياضة

بعد الرباعية.. شاهد آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أداء ليفربول

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:37 م
صدى البلد
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ليفربول وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏‎#ليفربول ابو صلاح يضرب بقوة ويفتتح البريميرليج.

‏‎#ليفربول اوريجي تخصص هدف رابع 😂😂❤️

شوط اول جميل لريدز

أجواء الانفليد ممتعة جدًا جدًا 💪.


‏مبروك لجماهير ‎#ليفربول فوز مستحق لكن اشوف نوريتش مايستحق هاذي النتيجه لعب بشكل رائع لكن فوق امكانياته وفتح الملعب لليفر نوريتش واضح عليه فريق ممتع لكن لفت انتباهي ثلاث لاعبين اتوقع لهم شأن هرنانديز الاعب الكوبي و بوكي و ارونس الضهير جدًا معجب فيهم.

‏‎
‎#ليفربول محمد صلاح يفتتح التسجيل في كل موسم شارك فيه مع ليفربول .. صلاح موفق في الانفيلد بصراحة.


وفاز ليفربول في أول مواجهاته بالدوري الإنجليزي الممتاز علي فريق نورويتش ب 4 اهداف مقابل هدف وأحرز محمد صلاح الهدف الثاني في اللقاء بعد إحراز لاعب فريق نورويتش هدف في مرمي فريقه.

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