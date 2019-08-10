اعتدى عليها وقتلها.. القبض على متشرد اغتصب مسنة وأنهى حياتها في لندن.. صور

أقدم شاب متشرد على اغتصاب وقتل امرأة تبلغ من العمر 89 عامًا داخل منزلها شمال لندن .



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، عثرت الشرطة البريطانية على دوروثي وولمر ميتة في غرفة نوم بمنزلها في توتنهام ، شمال لندن ، يوم الأحد الماضي.



و يواجه ريس ديمبستر ، 22 عامًا ، في أولد بيلي اليوم المعتقل بسجن بلمارش تعمة الاغتصاب والقتل والسرقة ودعائين بالاعتداء الجنسي.



استمعت المحكمة إلى أن السيدة وولمر ، وهي أرملة تحتاج إلى عكاز للمشي ، توفيت بسبب "إصابات متعددة نتيجة اتط

امها بعنف ووحشية .



قال المدعي العام تيموثي كراي إن الهجوم المزعوم وقع في وقت ما بين مساء السبت 3 أغسطس ، وتم كشفه في صباح اليوم التالي.