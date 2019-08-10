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اعتدى عليها وقتلها.. القبض على متشرد اغتصب مسنة وأنهى حياتها في لندن.. صور

السبت 10/أغسطس/2019 - 05:40 ص
صدى البلد
أحمد شريف
أقدم شاب متشرد على اغتصاب وقتل امرأة تبلغ من العمر 89 عامًا داخل منزلها شمال لندن .

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، عثرت الشرطة البريطانية على دوروثي وولمر ميتة في غرفة نوم بمنزلها في توتنهام ، شمال لندن ، يوم الأحد الماضي.

و يواجه ريس ديمبستر ، 22 عامًا ، في أولد بيلي اليوم المعتقل بسجن بلمارش تعمة الاغتصاب والقتل والسرقة ودعائين بالاعتداء الجنسي.

استمعت المحكمة إلى أن السيدة وولمر ، وهي أرملة تحتاج إلى عكاز للمشي ، توفيت بسبب "إصابات متعددة نتيجة اتط
امها بعنف ووحشية .

قال المدعي العام تيموثي كراي إن الهجوم المزعوم وقع في وقت ما بين مساء السبت 3 أغسطس ، وتم كشفه في صباح اليوم التالي.

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