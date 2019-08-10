بدون مبرر.. السينمات ترفع أسعار التذاكر قبل موسم عيد الأضحى

قررت عدد كبير من دور العرض فى وسط القاهرة وبعض المناطق الأخرى فى المنيل و6 أكتوبر رفع أسعار تذاكر السينما بشكل مفاجئ ودون مقدمات، وذلك قبل ساعات من إنطلاق موسم أفلام عيد الأضحى رسميا.



وقد وصلت الحفلات الصباحية إلى 75 جنيها فى بعض السينمات فيها تتراوح الحفلات المسائية بين 100 و 150 جنيها، وهو الامر الذى قد يؤدى إلى عزوف شريحة من الجمهور من جهة، ويؤدى إلى تضخم فى الإيرادات بشكل لا يتناسب مع عدد التذاكر التى تم قطعها على جانب أخر.



4 أفلام منتظر طرحها خلال موسم عيد الأضحى الجارى، منها 3 يتم عرض الجزء الثانى منها، وهى الفيل الأزرق، الكنز، وولاد رزق، وكل منهم كان قد حقق إيرادات مرضية مع عرض الجزء الأول.



"ولاد رزق 2"

يعد فيلم "ولاد رزق 2" من أبرز الأعمال المنتظر عرضها، بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول وقت طرحه عام 2015، وإيرادات اقتربت من 23 مليون جنيه.



الفيلم بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد داود، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ونسرين أمين، وإخراج طارق العريان الذى استعان بعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة وتأليف صلاح الجهينى.



"الفيل الأزرق 2"

"الفيل الأزرق 2" تم طرحه قبل حوالى 12 يوما وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، وهند صبري، ونيللي كريم، وشيرين رضا، وأحمد خالد صالح، وإنتاج سينرجي.



ويعد "الفيل الأزرق 2" رابع تعاون بين المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد بعد أفلام «الفيل اﻷزرق، اﻷصليين، تراب الماس»، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللي كريم.



"الكنز 2"

الفيل بطولة محمد سعد ومحمد رمضان وهند صبري، بالإضافة لـ 7 شخصيات رئيسية أخرى في الفيلم، و4 شخصيات جديدة.



ویستكمل "الكنز" في الجزء الثاني (الحب والمصير) صراع الشخصیات من أجل الوصول إلى الكنز أو حمایته، مضحين في سبیل ذلك بحبهم أو بحیاتهم، ویوّصلنا الفیلم إلى سر الكنز وماهیته وكیف نحتفظ به، ونرى ذلك من خلال استكمال صراعات الشخصیات التي رأیناها في الجزء الأول؛ حتشبسوت وصراعها مع الكهنة وحبها للمهندس سننموت، وعلي الزیبق وصراعه مع الكلبي وحبه لابنته زینب وإلى أین ستصل المعركة بینهما وما هو ثمن الانتقام، وبشر باشا الضابط الكبیر الذي ضحي بأخیه وحبیبته من أجل مركزه وكیف سیعثر على دلیل الوصول للكنز، وكیف سیرزق بابنه حسن الذي سیظل یبحث عن الإرث المجهول لوالده.



"الكنز 2" من إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، وقام بالتأليف عبد الرحیم كمال، ویضم عددًا ضخمًا من النجوم في مقدمتهم محمد سعد، ومحمد رمضان، وهند صبري، وأحمد رزق، وهيثم أحمد زكي، وروبي، وأمينة خليل، وسوسن بدر، وهاني عادل، وأحمد مالك، وعباس أبو الحسن، وعبد العزيز مخيون، ومحيي إسماعيل، وأحمد حاتم، وسارة عبد الرحمن.



"خيال مآتة"

يمثل الفيلم عودة للنجم أحمد حلمى بعد آخر أفلامه "لف ودوران" الذى عرض عام 2016 وحقق إيرادات وصلت إلى 43 مليون جنيه.



"خيال مآتة" بطولة أحمد حلمى، ويشارك أيضا في بطولته منة شلبي حسن حسنى وانتصار وبيومي فؤاد وخالد الصاوي ولطفي لبيب، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.



