نهاية فعاليات الدورة التدريبية برعاية الاتحاد الأمريكي لكرة القدم

انتهت فعاليات المستوى الأول من الدورة التدريبية الخاصة بمدربى كرة القدم والتى استمرت ثلاثة أيّام برعاية الاتحاد الأمريكي لكرة القدم.



واشترك ٤٥ مدربا من مختلف الجنسيات وبحضور عدد كبير من ممثلى الفرق الأمريكية وكان من بين المشاركين، وعلاء عبدالعال المدير الفنى لفريق الداخلية الأسبق.



وفى تصريح خاص أكد أن الكورس كان ناجحا بكل المقاييس، مشيدا بمستوى المحاضرين الإسبان الذين تولوا تدريبهم وإطلاعهم على كل ماهو جديد بكرة القدم، وبالأخص طرق اللعب الذى يستخدمهم جوارديولا أثناء تدريبه لبرشلونة الإسبانى مقارنة بباقى الأندية الأخرى، مشيرا إلى أن سيتواصل مع المسؤلين هنا فى مصر، لاستضافة هذا الكورس هنا، خاصة بعد ترحيب المحاضرين.