في يوم التروية.. احمد سعد بـ القفطان الأبيض أمام الكعبة: كل سنة وأنتم طيبين

شارك الفنان أحمد سعد، جمهوره عبر إنستجرام، بصورة له في أثناء قضاء مناسك الحج.



وظهر أحمد سعد وهو يرتدي قفطانا أبيض داخل الحرم المكي في بوم التروية.



وعلَّق أحمد سعد على الصورة: "لبيك اللهم لبيك لبيك.. لا شريك لك لبيك.. كل سنة وحضرتكم طيبين".



ولاقت صورة أحمد سعد اعجاب عدد كبير من متابعيه عبر انستجرام.



يشار الى ان حجاج بيت الله الحرام يبيتون الليلة في منى، استعدادا للصعود على جبل عرفات غدا السبت، لتلبية نداء الله- تعالى- واتمام مناسك الحج.