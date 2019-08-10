تيسيرا على الركاب.. الدفع بـ 6 قطارات مكيفة مميزة لخدمة ركاب الوجه القبلي

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن الدفع مجددًا بـ 6 قطارات مكيفة ومميزة لخدمة ركاب الوجه القبلي زيادة عن القطارات التي تعمل خلال فترة العيد السابق الاعلان عنها.





وأكدت الهيئة أن هذا القرار جاء نظرًا للتزايد المستمر والإقبال من الركاب على السفر للوجه القبلي بإستخدام قطارات السكك الحديدية خلال يومي الخميس و الجمعة.





كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أعلنت عن تشغيل 16 قطارا مكيفا ومتميزت للوجهين القبلي والبحري وعربات علاوة على القطارات الشغالة بلغت عدد المقاعد بها 318 الف مقعد، بالإضافة الى تشغيل 6 قطارات مميزة لخدمة أهالى النوبة من الإسكندرية و القاهرة لأسوان بمشغولية أكثر من 130%.



