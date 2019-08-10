جنوب سيناء تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.. طرح 40 طن لحوم دواجن بالاسواق .. تكثيف الحملات الأمنية والمرورية داخل المدن وعلى الطرق السريعة.. وقف الإجازات بجميع المستشفيات

اللواء خالد فودة:

زيادة حصة المحافظة من الوقود لتصبح 1100 طن

غرفة عمليات بكل مدينة وربطها بالمركز الرئيس بديوان عام المحافظة

توفير الخراف البلدي الحية وفتح باب الحجز للمواطنين الراغبين في الشراء

تجهيز 13 ساحة للصلاة و تكثيف الحملات التموينية على المخابز









أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن المحافظة استعدت بكامل مرافقها لاستقبال عيد الأضحى المبارك.





أنهى المحافظ مع قيادات الأمن والتموين والصحة ورؤساء المدن والمسئولين كافة الاستعدادات، كما أكد على رفع حالة الطوارئ القصوى بمديريات الخدمات.





وقرر تشكيل غرفة عمليات بكل مدينة وربطها بالمركز الرئيس بديوان عام المحافظة برئاسة اللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة لحل المشاكل الطارئة، مشددا على ضرورة تطبيق إجراءات صارمة على كل المخالفين لضمان الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع حدوث أى زيادات أو تلاعب فى الأسعار خاصة بالنسبة للسلع الأساسية وحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، وكذلك تكثيف الحملات التفتيشية من مديرية الطب البيطري والتموين والصحة للتأكد من سلامة السلع المعروضة وضمان توفيرها للمواطنين.





وأضاف أنه تم توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية التموينية بفروع المجمعات الاستهلاكية، وطالب المحافظ الدكتورة رحاب الجوهري مدير عام الطب البيطري أن يكون الذبح داخل المجازر تيسيرا على المواطنين، مشيرا إلى أنه تم زيادة حصة المحافظة من الوقود لتصبح 1100 طن بدلا من 900 لمواجهة الإقبال السياحي الشديد فى العيد.





من جهته أكد سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين أنه تم طرح 20 طن لحوم مجمدة كما تم طرح 20 طن دواجن وبط مجمدة وكميات من الأرز ودقيق وسكر وسمن وطرحها بالمجمعات الاستهلاكية بمدن المحافظة بأسعار مناسبة للمستهلك بمدن المحافظة، مضيفا أنه تم توفير الخراف البلدي الحية، وقد تم الإعلان عن فتح باب الحجز للمواطنين الراغبين في الشراء وذلك بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية ومديرية الزراعة على إن يتم توريدها قبل عيد الأضحى مباشرة.





وأضاف أنه تم تكثيف الحملات التموينية على المخابز واستمرار تشغيلها خلال أيام العيد والمحلات العامة ومحلات الجزارة والمطاعم بالتنسيق مع الطب البيطري والصحة متابعة أرصدة المواد البترولية ومحطات الوقود بصفة يومية نظرا لتوافد أعداد كبيرة من السائحين العرب والمحافظات المجاورة لقضاء أيام عيد الأضحى بالمحافظة .





من جانبه أكد الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة انه تم وقف إجازات الأطباء وهيئات التمريض بجميع المستشفيات إلى جانب تجهيز أقسام الاستقبال وتوفير جميع الأدوية والأمصال وانتشار سيارة الإسعاف على الطرق السريعة .





من جانبه قال الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إنه تم تجهيز 13 ساحة للصلاة وتخصيص أماكن للنساء بالإضافة إلى 46 مسجدا كبيرا علي مستوى المحافظة لأداء صلاة عيد الاضحى المبارك.





ومن جهته أكد اللواء محمد خريصة مدير أمن جنوب سيناء، أنه تم تكثيف الحملات الأمنية والمرورية داخل المدن وعلى الطرق السريعة وعلى المنشآت الحكومية والأماكن العامة والمناطق الجبلية لحفظ على الأمن.



