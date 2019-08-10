ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مخالف للقانون.. برلماني يتحفظ على إعفاءات متأخرات سداد التأمينات

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:01 ص
قانون التأمينات والمعاشات
قانون التأمينات والمعاشات الجديد
عبد الرحمن سرحان
تحفظ النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المقترح المقدم من النائب ياسر عمر شيبه، الخاص بتطبيق إعفاءات بنسب على متأخرات ومديونيات الأموال الاجتماعية على المواطنين، أسوة بالضرائب.

وقال "شعبان"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "إن صندوق التأمينات الاجتماعية، يختلف عن الضرائب، لأن الضرائب أموال عامة، يمكن للدولة أن تقر اعفاءات علي فوائد متآخراتها، أما أموال التأمينات الاجتامعية فأمرها يختلف، لأن صندوقها خاص وليس عام.

وتابع، عضو لجنة القوى العاملة، بالبرلمان، أن هذه الإعفاءات على أموال التأمينات الاجتماعية، سيستفيد منها أصحاب الأعمال غالبًا، وعلى أي حال فالمقترح يخالف القانون، لأنه يميز فئة عن أخرى من جهة، وتعدى على أموال صندوق خاصة من جهة أخرى.

وكان الدكتور ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قد قال إنه سيتقدم بمشروع قانون خلال دور الانعقاد الخامس للحصول على إعفاءات بنسب معينة للمتأخرين فى سداد التأمينات الاجتماعية أسوة بما حدث فى الضرائب.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه سيعكف على إعداد مشروع القانون خلال الشهر المقبل لتنظيم العلاقة بين المواطنين والتأمينات الاجتماعية، مؤكدا أن من سيسدد التأمينات المتأخرة عليه سيكون له نسبة إعفاء من المديونية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تؤثر على الحصيلة الضريبية.. برلماني يتحفظ على تعديل قانون الاستثمار

للاستفادة من استثمار 75% من أموال التأمينات.. تعرف على توصيات عاملة البرلمان

العمالة غير المنتظمة.. ماذا تستفيد من قانون المعاشات والتأمينات الجديد؟

مشروع قانون للحصول على إعفاءات بنسب للمتأخرين في سداد التأمينات

بعد إلغاء عقوبة الحبس.. البرلمان يزف بشرى لأصحاب التأمينات الاجتماعية

ترشيحاتنا

قلب الاخت.. حاولت إنقاذ شقيقها من الغرق فـ جرفهما التيار بسوهاج

ببطن مكشوفة.. دينا مع إبنها فى حفل جينيفر لوبيز بالساحل الشمالى

فى الجزء الثانى من معكم.. ياسمين عبدالعزيز تروي تفاصيل خناقتها مع منى الشاذلى.. وابنتها: ماما فى البيت زي الأفلام

رجال الأمن طوقوا الرئيس.. حقيقة هلع ترامب عندما سماع كلمة الله أكبر.. فيديو

تناول المياه يحميك من الإصابة بـ الجلطات

رامى رضوان: قناة الجزيرة تهاجم مصر للتغطية على انتهاكات قطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض أنيق .. إنجى وجدان بإطلالة عصرية فى حفل جينيفر لوبيز

تسريحات شعر للعيد 2019 بجميع أنواعه

تسريحات أطفال العيد بالخطوات.. صور