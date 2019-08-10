مخالف للقانون.. برلماني يتحفظ على إعفاءات متأخرات سداد التأمينات

تحفظ النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المقترح المقدم من النائب ياسر عمر شيبه، الخاص بتطبيق إعفاءات بنسب على متأخرات ومديونيات الأموال الاجتماعية على المواطنين، أسوة بالضرائب.



وقال "شعبان"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "إن صندوق التأمينات الاجتماعية، يختلف عن الضرائب، لأن الضرائب أموال عامة، يمكن للدولة أن تقر اعفاءات علي فوائد متآخراتها، أما أموال التأمينات الاجتامعية فأمرها يختلف، لأن صندوقها خاص وليس عام.



وتابع، عضو لجنة القوى العاملة، بالبرلمان، أن هذه الإعفاءات على أموال التأمينات الاجتماعية، سيستفيد منها أصحاب الأعمال غالبًا، وعلى أي حال فالمقترح يخالف القانون، لأنه يميز فئة عن أخرى من جهة، وتعدى على أموال صندوق خاصة من جهة أخرى.



وكان الدكتور ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قد قال إنه سيتقدم بمشروع قانون خلال دور الانعقاد الخامس للحصول على إعفاءات بنسب معينة للمتأخرين فى سداد التأمينات الاجتماعية أسوة بما حدث فى الضرائب.



وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه سيعكف على إعداد مشروع القانون خلال الشهر المقبل لتنظيم العلاقة بين المواطنين والتأمينات الاجتماعية، مؤكدا أن من سيسدد التأمينات المتأخرة عليه سيكون له نسبة إعفاء من المديونية.