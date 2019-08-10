زراعة الفيوم تتصدى للبناء على الأراضي الزراعية

أكد المهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعة في محافظة الفيوم أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمنع البناء على الأراضي الزراعية قامت المديرية بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي بازالة 6 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بزمام مركز إطسا ومركز طامية ومركز الفيوم اليوم الجمعة.



وأضاف جودة أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار الساعة خلال اجازة عيد الاضحى المبارك لمنع اي تعديات وإزالتها في مهدها.