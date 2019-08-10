للمرة الخامسة.. كوريا الشمالية تطلق مزيدا من الصواريخ المجهولة من ساحلها الشرقي

أفادت وكالة أنباء يونهاب، الكورية الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت مزيد من القذائف غير المحددة من ساحلها الشرقي.



وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، تعتبر هذا الإطلاق هو الخامس من نوعه في الأسابيع الأخيرة.



وذكرت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية أن القذائف المطلوقة من كوريا الشمالية وجهت نحو المياه الشرقية للبلاد.



وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية الخبر مضيفة أنه لم يتسن لها الوصول الى رؤساء الاركان المشتركة لكوريا الجنوبية للتعليق على الواقعة.

