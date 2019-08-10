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فن

أصالة تحصد 1.5 مليون مشاهدة بـ نكتة بايخة.. فيديو

السبت 10/أغسطس/2019 - 12:02 ص
أصالة
أصالة
سعيد فراج
حصدت الفنانة السورية أصالة نصري، مليونا ونصف المليون مشاهدة، بعد طرح أغنية «نكتة بايخة» عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على يوتيوب، وذلك الأربعاء 7 أغسطس.

أغنية "نكتة بايخة" لـ أصالة، من كلمات: عبدالحميد حباك، وألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع: فهد.

من المقرر أن تطرح أصالة ألبومها الجديد "في قربك" الخميس المقبل، ويضم الألبوم 10 أغان أبرزها "بنت أكابر"، "مبقاش سر"، وغيرها.

وتخوض أصالة لأول مرة التمثيل من خلال مشاركتها كضيفة شرف فى فيلم "ولاد رزق 2" المقرر أن تشارك به فى موسم عيد الأضحى 2019.

وفيلم ولاد رزق 2 من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، نسرين أمين، وإخراج طارق العريان.

واستعان المخرج طارق العريان بعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة وتأليف صلاح الجهينى.

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