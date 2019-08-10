أخبار البرلمان.. عبد العال للسيسي: ما تحقق على أيديكم عظيم وكثير.. وبشرى لأصحاب التأمينات الاجتماعية

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الجمعة 9 أغسطس.
رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بعيد الأضحى: ما تحقق على أيديكم عظيم وكثير
بعد إلغاء عقوبة الحبس.. البرلمان يزف بشرى لأصحاب التأمينات الاجتماعية
بشرى للفلاحين.. البرلمان يطالب الحكومة بمد وقف ضريبة الأطيان الزراعية
بالأرقام.. اقتصادية المصريين الأحرار: مصر بدأت مرحلة جنى الثمار
برلمانية عن حياة كريمة: الرئيس السيسي يرد الجميل للمصريين
أبو العلا: الداخلية نجحت في كشف هوية مرتكبي تفجير الاورام في 48 ساعة
ألغى الحبس وخفض النصاب لـ 50 عاملا..ماهى أبرز تعديلات المنظمات النقابية
الإعدام عقوبة بيع الأدوية المغشوشة.. برلماني: المريض يحتاج للرحمة وليس الموت
مشروع قانون للحصول على إعفاءات بنسب للمتأخرين في سداد التأمينات
صحة البرلمان: العقوبات الحالية لبيع الأدوية المغشوشة غير كافية
رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بعيد الأضحى: ما تحقق على أيديكم عظيم وكثير
بعد إلغاء عقوبة الحبس.. البرلمان يزف بشرى لأصحاب التأمينات الاجتماعية
بشرى للفلاحين.. البرلمان يطالب الحكومة بمد وقف ضريبة الأطيان الزراعية
بالأرقام.. اقتصادية المصريين الأحرار: مصر بدأت مرحلة جنى الثمار
برلمانية عن حياة كريمة: الرئيس السيسي يرد الجميل للمصريين
أبو العلا: الداخلية نجحت في كشف هوية مرتكبي تفجير الاورام في 48 ساعة
ألغى الحبس وخفض النصاب لـ 50 عاملا..ماهى أبرز تعديلات المنظمات النقابية
الإعدام عقوبة بيع الأدوية المغشوشة.. برلماني: المريض يحتاج للرحمة وليس الموت
مشروع قانون للحصول على إعفاءات بنسب للمتأخرين في سداد التأمينات
صحة البرلمان: العقوبات الحالية لبيع الأدوية المغشوشة غير كافية