مياه الأقصر ترفع درجة الاستعداد القصوى لعيد الأضحى المبارك

رفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر درجة الاستعداد القصوى داخل غرفة عمليات الخط الساخن خلال 24 ساعة مع تكثيف العمالة داخل الخط خلال الثلاثة ورديات، طوال أيام عيد الأضحى المبارك.



وأعلنت فى بيان لها إن هذه استعدادات هى التأكيد والمتابعة على صلاحية الأجهزة اللاسلكية والتليفونات الأرضية والمحمول، ومتابعة خدمة “الواتس آب” بصفة مستمرة وصفحتي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر وصفحة غرفة عمليات الخط الساخن 125 على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والمتابعة المستمرة كل ساعتين لغرفة عمليات الخط الساخن بالإدارات التابعة والتأكيد على عمل جميع المحطات بكفاءتها لكل وردية وذلك خلال أيام العيد.



وإجراء المتابعة مع رئيس قطاع التشغيل والصيانة فى حالة حدوث أى أعطال مفاجأة والتنسيق والمتابعة مع إدارة الشبكات، ومتابعة مدير عام المياه للصيانات الدورية للمحطات والتأكد من سلامة طلمبات المياه ومتابعة مدير عام الصرف الصحي لمحطات الرفع والتأكد من سلامة الطلمبات وعمل إختبار لمحولات الديزل والتأكد من جاهزيتها للعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي.



وشددت الشركة على الحملة الميكانيكية لرفع درجة إستعداد السيارات والمعدات خاصة ( سيارات الطوارئ ومياه الشرب وسيارات الكسح ) وذلك فى حالة الطوارئ لمجابهة أى حدث خلال أيام عيد الأضحى المبارك.



والتأكد من جاهزية فرق التسليك بالصرف الصحى لمواجهة أى انسداد بالخطوط الرئيسية أو الفرعية، وإبلاغ رئيس مجلس الإدارة ومدير عام المياه ومدير عام الصرف ومدير عام الخط الساخن بأي طارئ في حينه كما يتم إبلاغ الجهات الخارجية المعنية (غرفة عمليات المحافظة - الشركة القابضة لمياه الشرب - حماية النيل - البيئة - الصحة)



وأضاف بيان الشركة: الإبلاغ الفورى لإدارة التوعية والإعلام بأى تغيرات فى حالة وجود أعطال لإصدار بيان توضيحي للمواطنين بوسائل الإعلام المختلفة، و زيادة نشاط وحدة المتابعة الميدانية خلال الورديات، ومراجعة 80% من المكالمات التليفونية الواردة من المواطنين على الكول سنتر، وإبلاغ الموظف المقصر فى حالة وجود تقصير والتوجيه بلفت النظر . والمحاسبة فى حال التكرار.