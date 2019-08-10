محافظة القاهرة : أختام المجازر الجديدة غير قابلة للتزوير

طالب اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتشديد الرقابة على الذبائح والكشف الجيد عليها ظاهريًا وداخليًا، بالمجازر حفاظا على صحة المواطنين.



كما وجه المحافظ بضرورة رفع مخلفات الذبح أولا بأول حتى لا تسبب انسدادًا فى شبكات الصرف الصحي مع غسيل العنابر بالمطهرات وحسن معاملة المواطنين.



وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات، بالاشتراك مع مديريتي الشؤون الصحية والتموين حفاظًا على السلامة العامة.



وأكد الدكتور السيد عبيد، مدير مديرية الطب البيطري، انتهاء جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى بدون عقبات، وذلك من خلال تكثيف عدد الأطباء بالمجازر، مشيرًا إلى الطاقة الاستيعابية الكبيرة للمجزر الذى يتكون من 6 خطوط، بالإضافة إلى صالتين محكمتين لاستيعاب الضحايا.



كما أكد وجود أختام جديدة بالمجزر غير قابلة للتزوير، مشيرا إلى أنه تقرر تنظيم حملات مكثفة لمنع الذبح خارج المجازر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.