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رياضة

جاب الرابع.. هدف اوريجي يتسبب في سخرية رواد التواصل الاجتماعي من مشجعي برشلونة

السبت 10/أغسطس/2019 - 12:32 ص
صدى البلد
مصطفى كرم
سخر عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر من تسجيل لاعب فريق ليفربول ديفوك اوريجي الهدف الرابع في شباك نورويتش.


ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #جاب_الرابع وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏‎‎نسيت قلك 😅
اوريجي سجل الرابع😁😁

‏‎ياخي الليفر فاز ٤ واوريجي سجل الرابع وبرضو اسيست ارنولد 🙄😂

‏‎#جاب_الرابع
ما تقول يا عم الحاج مين جاب الرابع.. ؟

‏‎#ليفربول اوريجي تخصص هدف رابع 😂😂❤️
شوط اول جميل لريدز
أجواء الانفيلد ممتعة جدًا جدًا 💪.

وفاز ليفربول في أول مواجهاته بالدوري الإنجليزي الممتاز على فريق نورويتش ب 4 اهداف مقابل هدف وأحرز محمد صلاح الهدف الثاني في اللقاء بعد إحراز لاعب فريق نورويتش هدف في مرمي فريقه.

يذكر ان أوريجي سجل الهدف الرابع في شباك برشلونة في اياب النصف النهائي من دوري الابطال وعلي اثرها صعد ليفربول للنهائي وحصد اللقب من توتنهام.

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