رامى رضوان: قناة الجزيرة تهاجم مصر للتغطية على انتهاكات قطر

عقب الإعلامي رامي رضوان على ما تقوم به قناة الجزيرة من هجوم على مصر وتجاهل انتهاكات النظام القطري في نفس الوقت.



وقال “رضوان” خلال تقديمه برنامج "مساء Dmc"، إن قطر جن جنونها بسبب المقاطعة العربية لها من الرباعي “مصر والسعودية والإمارات والبحرين”، مؤكدا أن قطر تستخدم العاملين بقناة الجزيرة بطريقة غير مهنية كـ “المرتزقة” لمهاجمة الرباعي”.



وأضاف رامي رضوان، أن القناة دفعت أحد المذيعين يدعى “نزيه الأحدب” لبناني الجنسية، لمهاجمة مصر ورئيس الجمهورية، مشيرا إلى “أن قناة الجزيرة والعاملين فيها ليس لهم الحق في ذكر اسم رئيس مصر”.



وأشار إلى أن هذا المذيع الذي يدعى “الأحدب”، يتم وصفه بأنه من المرتزقة وغير مهني على الإطلاق، لافتا إلى أن هذا الشخص تحدث عن مصر ورئيسها بكل ما ليس له علاقة بالواقع وبإملاءات من جهات بعينها”.



واكد أن أن قناة الجزيرة، تغطي على انتهاكات النظام القطري بالهجوم على مصر، لافتا إلى أنها تتجاهل الحديث عن معاناة العاملين في ملاعب كأس العالم في قطر والذي يتعرضون لانتهاكات مميتة، وتتجاهل أيضا الدعوى المرفوعة على شقيق الأمير تميم الشيخ خالد المعروف بأنه شخصية مجرمة في كل أفعاله ومرفوع عليه دعوى بمحاولة القتل”.





