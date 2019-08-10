تعرف على موعد والقنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وايتول دو كونجو في الكونفدرالية

أعلن الإتحاد المصري لكرة القدم، عن المباراة الأولى التي سيخوضها أول الفرق المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية.





ويستضيف ملعب ستاد الدفاع الجوي مباراة بيراميدز وايتول دو كونجو الكونغولي في إطار منافسات ذهاب الدور التمهيدي من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، في أول ظهور لنادي بيراميدز على الساحة الأفريقية، بعد أن قدم موسما رائعا في الدوري المصري الممتاز وحقق المركز الثالث.





ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز أمام بطل الكونغو في الدور التمهيدي من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،.



