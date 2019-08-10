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فن

52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد

السبت 10/أغسطس/2019 - 03:22 ص
نجوم الفن حرصوا على
نجوم الفن حرصوا على تقديم العزاء في والدة فتحي عبد الوهاب
عدسة محمد صبحي
حرص نجوم الفن والمجتمع، على تقديم العزاء في السيدة ليلى إبراهيم سعودي، والدة الفنان فتحي عبد الوهاب، التي وافتها المنية صباح أمس الخميس 8 أغسطس، وذلك بدار مناسبات المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.

وتقدم العزاء فتحي عبد الوهاب بصحبة أفراد أسرته وعدد من الأصدقاء، لتلقي الواجب من الحضور، الذين حرصوا على مشاطرة الفنان أحزانه.

وكان الفنان فتحي عبد الوهاب، قد أعلن على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن وفاة والدته، صباح الخميس.

وقام فتحي عبد الوهاب بتشييع جثمان والدته عقب صلاة ظهر الخميس، في مقابر الأسرة بمدينة طوخ في محافظة القليوبية، بعيدًا عن الصحافة والإعلام.
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد
52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد

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