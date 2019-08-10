فى الجزء الثانى من معكم.. ياسمين عبدالعزيز تروي تفاصيل خناقتها مع منى الشاذلى.. وابنتها: ماما فى البيت زي الأفلام

في الجزء الثاني من حلقة الفنانة ياسمين عبد العزيز، ببرنامج معكم منى الشاذلي، المذاع عبر قناة سي بي سي، قالت الفنانة ياسمين عبد العزيز، الجمعة، إنها حين بدأت التمثيل، كان اتجاه الممثلات إلى تقديم الأدوار الرومانسية، ففضلت هي الأدوار الكوميدية وتصدت وقتها لبطولة فيلم "رشة جريئة" مع النجم أشرف عبد الباقي، ثم أحبت أن تقدم النموذج الشعبي فشاركت الفنان أحمد حلمي بطولة فيلم "صايع بحر".



وأضافت عبد العزيز لـ "معكم" أنها تحب الاختلاف، لكنها لا تلجأ أبدًا إلى أحد كي يختار معها أعمالها الفنية، وأشارت إلى أحد أنجح أعمالها: "الدادة دودي"، ووصفته بالمتعب، موضحة أنها لا تستطيع تقديمه في الوقت الحالي لاختلاف الأطفال وقتها عن أطفال الوقت الحالي.



وحكت عبد العزيز أنه قبل تقديم "الدادة دودي" حاول عدة منتجين إقناعها بالتصدي لبطولات مطلقة في عدة أفلام، لكنها كانت ترفض هذا، لأنها تؤمن أن لكل شيء وقت، مؤكدة أنها ظلمت إعلاميا عقب عرض الفيلم في دور العرض، فلم يكتب عن حجم الإيرادات أو خلافه، بل واجهها أحد المنتجين قائلًا: "إنت واحدة ست وجايبة الإيرادات دي، عايزة إيه أكتر من كدا؟".



وذكرت ياسمين أنها من ابتكرت الرقصات في الفيلم بلا مصمم، وهذا ما أضاف مجهودًا على القناع الذي ترتديه، لتقديم الشخصية، وملابسها الثقيلة، مشددة على أنها رفضت فكرة الدوبلير حتى تعرضت لحادث نتج عنه إصابات في يديها ووجهها، فخضعت للأمر الواقع.



وتلقت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مداخلة هاتفية من ابنتها ياسمين حلاوة، خلال الجزء الثاني من حلقة برنامج معكم منى الشاذلي، المذاع عبر قناة سي بي سي، وذلك بعدما حكت ياسمين كيف أن الجمهور دائمًا ما يصف ابنتها بأنها أختها.





وقالت الابنة إن أمها من صاحبات الدم الخفيف على الشاشة وفي المنزل، أما ياسمين عبد العزيز فشددت خلال الحلقة على كونها أمًا شديدة، ولا يمنع هذا من المرح، لكنها ليست من نوع الأمهات المستجيب دائمًا لطلبات الأبناء.



قالت الفنانة ياسمين عبد العزيز، إنها لا تحب إحساس الخوف أو أنها لا تستطيع فعل شيء ما.



هذا الأمر دفع عبد العزيز لأن تتعلم قيادة السيارات، والسباحة، وتعلمت السباحة بأن ألقت نفسها في مسبح عميق، لتجبر نفسها على "العوم"، حسبما قالت لـ "معكم".



وعن الرياضة في حياتها، قالت لـ "منى الشاذلي"، إنها تمارس كرة السلة واليد منذ المدرسة، وتحرص على التمارين الرياضية في "الجيم" يوميا في حالة عدم وجود ارتباطات متعلقة بالعمل.



وأثناء الحلقة، أشارت عبد العزيز لعلاقتها بصديقتها الفنانة منى زكي، والتي وصفتها بالأخت، وأنها صارت صديقة لها بعد "خناقة" فصل فيها الفنان أحمد السقا، أثناء عرض مسرحية "كده أوكيه".



وكان الجزء الأول من برنامج معكم منى الشاذلي، مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، ظهر في قائمة الأكثر بحثًا في موقع البحث الأشهر "جوجل"، عقب بثه.