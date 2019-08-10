شاهد.. هدف محمد صلاح في شباك نورويتش سيتي

نجح فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري محمد صلاح، من إضافة الهدف الثاني في مرمى منافسه فريق نورويتش سيتي بالمباراة التي تجمع الفريقين باستاد انفيلد في افتتاحية الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي 2019 /2020.



وسجل الهدف المحترف الدولي المصري محمد صلاح بالدقيقة 19، وذلك بعدما تلقى تمريرة جعلته أمام الحارس مباشرة.



وكان فريق ليفربول قد سجل الهدف الأول عن طريق النيران الصديقة بخطأ من مدافع فريق نوريتش سيتي عقب استقبال سيئ من تسديدة مهاجم ليفربول اوريجي.

