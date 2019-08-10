ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. هدف محمد صلاح في شباك نورويتش سيتي

السبت 10/أغسطس/2019 - 01:34 ص
محمد صلاح لاعب فريق
محمد صلاح لاعب فريق ليفربول
نجح فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري محمد صلاح، من إضافة الهدف الثاني في مرمى منافسه فريق نورويتش سيتي بالمباراة التي تجمع الفريقين باستاد انفيلد في افتتاحية الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي 2019 /2020.

وسجل الهدف المحترف الدولي المصري محمد صلاح بالدقيقة 19، وذلك بعدما تلقى تمريرة جعلته أمام الحارس مباشرة.

وكان فريق ليفربول قد سجل الهدف الأول عن طريق النيران الصديقة بخطأ من مدافع فريق نوريتش سيتي عقب استقبال سيئ من تسديدة مهاجم ليفربول اوريجي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليفربول فى مواجهة قوية أمام نوريتش اليوم بافتتاح الدوري الإنجليزي

ليفربول يخشى دبابة نوريتش فى انطلاق الدوري الإنجليزي

بث مباشر .. مباراة ليفربول محمد صلاح أمام نورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي

بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يسجل الهدف الأول أمام نورويتش سيتي

فخر العرب.. محمد صلاح يضيف الهدف الثاني لـ ليفربول أمام نورويتش سيتي

مهرجان أهداف.. ليفربول يسجل الهدف الثالث أمام نورويتش سيتي.. فيديو

ترشيحاتنا

دعاء يوم عرفة مكتوب والادعية المستحبة

أول سوق مصرى يستقبل الأضاحي من خارج مصر جنوبا.. طقوس خاصة بأسوان لبيع الخراف الحية.. والطب البيطرى يستعد للعيد بفتح 10 مجازر حكومية

بحضور محمد صلاح .. ضربة موجعة لـ ليفربول في مواجهة نورويتش سيتي

زينوا سيارة الإسعاف.. مسعفو الدقهلية يودعون زميلهم بعد مصرعه خلال العمل..صور

بعد محاولة قتلهما.. أوزيل وكولاسيناك خارج تشكيلة أرسنال أمام نيوكاسل

بتكلفة 24 مليون ريال.. تغيير كسوة الكعبة المشرفة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر والأخضر والأبيض.. جينيفر لوبيز بملابس مثيرة فى حفلها بـالعلمين.. صور

تسريحات الشعر الطويل للعيد.. صور

من غير بطانة.. جينيفر لوبيز في حفل عالمي بالساحل الشمالي