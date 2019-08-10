مع زحمة العيد.. انتعاش الاقبال علي الخادمات «الاون لاين».. مضمونة وسعرها معقول

مع إقتراب الاعياد، تعتاد الاسر المصرية علي الاهتمام بنظافة المنازل، استعداد لاستقبال اقاربهم ولإضافة نوع من البهجة والفرحة بالاعياد، وتبدأ رحلة البحث عن خادمة أو مُنظِّفة موثوق، وقبل الاعياد، تجد ربات المنازل صعوبةً في إيجاد خادمة منزلية، لزيادة الطلب عليهم قبل الاعياد.

اون لاين

ولكن مؤخرا بدأت بعض الشركات تعلن عن ما يعرف بالخدمات المنزلية "اون لاين"، مقابل أجر يومي، حسب المهام التي يقوم بعملها، وتبدأ من 150 جنيه إلي 800 جنيه لليوم، حسب ما توكله ربة المنزل للخادمة من خدمات.

إعلانات قبل العيد

"قبل العيد .. نسهل عليكي توضيب و تنضيف البيت و في أقل وقت و أقل الأسعار..وفرنالك عاملات تنضيف مدربه لخدمتك و نظافة بيتك ..معانا هتقدري تستقبلي المناسبات السعيده من غير خوف ولا قلق من التنضيف، وأستمتعي بأوقاتك السعيده و سيبي هم النضافه علينا..اتصلي الان و احجزي معادك و هنجيلك لحد البيت" حسب أعلن مسؤلي مكتب الخادمات "اون لاين".

سعر الخدمة

وتابع عند التواصل "يتم توفير خادمة باليوم مقابل سعر محدد، يعني لو هتنظف تنظيف سطحي للشقة، ممكن 150 جنيه، لكن لو حمامات ومطابخ وسجاد وحوائط، ممكن التكلفة توصل لألف جنيه في اليوم، لان كل جزء في الشقة له تسعيرة".

مميزات "الاون لاين"

"اهم ما يميز الخادمة الاون لاين، انها مقيدة لدينا، يعني كل بيانتها من فيش وتشبية وشهادة تخرج وميلاد وبطاقة، مما يضمن سلامة محتويات منزلك، والعميل له حق الشكوي، لو الخادمة لم تؤدي المهام كما ينبغي، يتم إيصاله ببديل لها، وبالتالي المكتب يوفر للاهالي خادمة محترفة وتتسم بالكفاءة والأمانة وموثوق فيها".. حسبما اعلن مسؤل مكتب التنظيف.

اسباب الاقبال

وبرر مسؤل المكتب "اغلب الستات دلوقتي بتشتغل ومفيش وقت للتظيف، ودايما بيعانوا انهم مش لاقيين خادمات وكل المتاح حولهم سعرهم عالي، ودا سبب اننا عملنا خدمة الاون لاين للخدمة المنزلية، وكلهم تم تجربتهم واعطائهم تعليمات ودورات تدربيبة في ألية التعامل مع المنازل واحترام الخصوصية والامانة والدقة والالتزام بالمواعيد، وكلهم مؤهلات عليا ومتوسطة وخاليين من الامراض"

ولتحديد سعر الخدمة "كل ما عليك هو التواصل عبر الموقع الالكتروني وتحديد مساحة المنزل وعدد الغرف ونوعية المهام المطلوبة لتحديد السعر".

مدي الاقبال

وحول مدي إقبال الاسر المنزلية علي الخادمات "اون لاين"، تقول رقية محمد، ربة منزل، أن هناك صعوبة في التواصل مع الخادمات "ألاون لاين"، لان "مش كل الستات بيعرفوا يوصل للمواقع دي، دا غير انها مش مضمونة، مع زيادة حوادث السرقة والقتل، وصعب الواحد يدخل بيته حد ما يعرفوش ويعرف خصوصياته، وبفضل استني دوري في جدول الخادمة اللي عارفاها وبتعاقد معاها علي طول، أفضل من أن اتعاقد مع مكتب أون لاين".

توفير الوقت والمال

فيما رحبت ميار أبراهيم، ربة منزل، بوجود تطبيقات حديثة تتيح للنساء امكانية الحصول علي الخدمات المنزلية "أون لاين"، ويزيح عنهم هم وصعوبة التوصل لخادمة جيدة وبالاخص في المناسبات والاعياد "بصعوبة ممكن تلاقي خادمة للتنظيف قبل العيد خصوصت لو ليوم واحد او يومين لتنظيف المنزل، وطبعا الابلكيشن علي الانترنت بفيد في تحديد السعر ونوع الخدمة، ودا بيوفر لي وقت وفلوس ومجهود ان آلاقي خادمة جيدة، وكمان أغلب الاون لاين متدربين".