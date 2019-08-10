موجز التوك شو.. تعرف على العدد المسموح به للاشتراك في الأضحية.. توفيق عكاشة: كان بيتقال عليا مجنون وبرنامجي يحقق أعلى مشاهدة عربيا ..اللواء السمري يروي تفاصيل ضرب القوات الجوية خلال حرب 1967

نشر موقع " صدى البلد"، أمس الجمعة، مجموعة من الأخبار الهامة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:



ابنة ياسمين عبد العزيز تفاجئها على الهواء.. والأخيرة: مش عايزين فضايح.. فيديو



فاجأت ياسمين ابنة الفنانة ياسمين عبد العزيز، والدتها بمداخلة تليفونية على الهواء، قائلة: "ماما شقية في البيت لكن هي شخصية جميلة".



وأضافت ياسمين ابنة الفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «سي بي سي» قائلة: "ماما شخصيتها في الحقيقة وزي شخصيتها في الدادا دودي، وبتضحكنا دايما".



وأوضحت نجلة الفنانة ياسمين عبد العزيز، قائلة: "ماما مش بتزعقلنا خالص، وعشان انا وماما اسمنا ياسمين، فبيحصل لغبطة في البيت بينا".



من ناحية أخرى، فاجأت الإعلامية منى الشاذلي، الفنانة ياسمين عبد العزيز، بإحضار "ثعبان" داخل صندوق مغلق، به فتحتة من الجانبين، وطالبات ياسمين عبد العزيز بوضع يدها داخل الصندوق.



وأصيبت الفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، بحالة من الذعر بعد وضع يدها داخل الصندوق، وصرخت دخلت الاستوديو بمجرد لمس الثعبان.



رد فعل مفاجئ من ياسمين عبدالعزيز بعد رؤية قرد داخل استديو منى الشاذلي



قدمت الإعلامية منى الشاذلي، فقرة طريفة مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وقامت الإعلامية بجلب قرد داخل الاستديو داخل قفص خشبي وطلبت من الفنانة التعرف عليه.



وقامت ياسمين عبد العزيز بملامسة الصندوق الخشبى فى محاولة منها للتعرف على ما بداخله، وحينما اكتشفت المقلب كان رد فعلها مفاجئا وقامت بتقبيل القرد واحتضانه.



قبل عيد الأضحى .. تعرف على العدد المسموح به للاشتراك في الأضحية



قال الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن أصول الأضحية الخاصة بالعجول هي أن تقسم على 7 بيوت، وأي عدد أقل من 7 يعتبر استزادة في الثواب.



وأشار "رضا" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، إلى أن البعض قد يحمل نفسة نفقات في الأضحية أكثر مما يستطيع، ولكن الشرع قد سمح بتقسيم العجل على 7 بيوت.



ونوه إلى أن نصيب الشخص الواحد يعتبر أضحية مستقلة، حيث يتم تقسيمها لـ3، يحصل المض تعرف على العدد المسموح به للاشتراك في الأضحية.



توفيق عكاشة: كان بيتقال عليا مجنون وبرنامجي يحقق أعلى مشاهدة عربيا .. فيديو



قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن برنامجه «مصر اليوم» كان يحقق أعلى مشاهدة في الوطن العربي، إلا أن برامج استطلاعات الرأي لم تكن تدرج برنامج ضمن برامج الاستطلاع.



وأضاف توفيق عكاشة، في برنامجه «مصر اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» أنه هاج الشركات المسؤولة عن عقد استطلاعات الرأي في عام 2010، قائلا: "كنت صاحب أعلى مشاهدة، والناس كانت بتقول عليا مجنون".



وأوضح الإعلامي توفيق عكاشة، أن الوطن والحفاظ عليه كان أهم لديه من قناته، مشيرا إلى أن الوطن لا يمكن تعويضه، أما القناة فيمكن إعادتها وإنشائها من جديد.



لحظات تحبس الأنفاس.. رجل يوقف شاحنة بيديه مانعًا اصطدامها بسيارة بورش



عرضت فضائية "روسيا اليوم" فيديو لرجل يحاول إيقاف شاحنة بيديه قبل أن تصطدم بسيارة بورش.



أظهر الفيديو الذي تم التقاطه عبر كاميرات المراقبة، سائق الشاحنة وهو يخرج منها، ناسيا رفع مكابح اليد، لتنزلق الشاحنة داخل موقف السيارات متجهة نحو سيارة من طراز بورش.



ذلك واندفع السائق مسرعا لإيقاف السيارة بيديه، تفاديا لاصطدامها بالبورش.



وتمكن السائق في اللحظات الأخيرة من ايقاف السيارة بيديه قبل سنتيمترات من اصطدامها بالسيارة البورش.



اللواء السمري يروي تفاصيل ضرب القوات الجوية خلال حرب 1967





قال اللواء طيار أحمد السمري، المشارك في حرب الـ 1967، إنه كان من ضمن القوات الجوية خلال 5 يونيو خلال عام 1967، حيث كان في أحد المطارات العسكرية المليئة بالطائرات المقاتلة حينها، ليتلقوا حينها تعليمات بإيقاف حالة الطوارئ والخروج لمقابلة وفد من قائد القوات الجوية العراقية والمشير عبد الحكيم عامر.



ونوه اللواء طيار أحمد السمري خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي مصطفي بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية "صدى البلد"، إلي أنهم شاهدوا الطائرة حينها لكنها لم تهبط داخل المطار، ليفاجأ بعدد كبير من الطائرات المقاتلة مجهولة الهوية، تقصف منتصف ممر الطائرات.



وتابع اللواء طيار أحمد السمري، أن قصف المرر سبب عجزا كاملا لكل الطائرات الموجودة داخل القاعدة، مؤكدا أن تلك اللحظة كانت أتعس لحظات القوية الجوية المصرية بالكامل، لافتا إلى أن ضرب ممر الطائرات أعطى الفرصة لسيل من الطائرات مجهولة المصدر بضرب القاعدة الجوية بالكامل.



