ذبح الأضاحي في المجازر.. طبيب بيطري يقدم النصائح للمواطنين

قدم الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، نصيحة للمواطنين بذبح الأضاحي في المجازر حتى تخضع لرعاية بيطرية، وكشف الأطباء البيطريين.



وأضاف القرش، خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه لا تهاون في صحة الإنسان، حيث أن كل الأمراض التي تصيب الإنسان مرتبطة بالحيوان، موضحًا أن هناك عدد كافي من الأطباء البيطريين في المجازر.



وحذر من تناول الكبد الذي به نقط بيضاء، منوهًا بأنه يجب فتح الكبد 3 فتحات بالسكين للتأكد من سلامته.