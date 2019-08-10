البعثة الطبية بالحج توفر خطا ساخنا للإبلاغ عن الحالات الطارئة

أكد الدكتور عمرو قنديل، المشرف العام على البعثة الطبية للحج، أن التصعيد على عرفات بدأ صباح اليوم، وما زال مستمرًا، متابعًا: "قمنا بتجهيز عيادات ثابتة بمقرات الحجاج، وعيادات متنقلة للطوارئ".





وأضاف "قنديل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" ، أنهم قاموا بعمل خط ساخن للتواصل مع الحجاج حال حدوث أي شيء.



