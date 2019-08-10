إصابة 4 أشخاص بهجوم طعن في مستشفى باليابان

طعن رجل بسكين ثلاثة أفراد من طاقم التمريض بالإضافة إلى شرطي في مستشفى بغرب اليابان مساء أمس الجمعة في أحدث واقعة طعن في البلاد.





وقالت الشرطة اليابانية في بيان لها إن أعضاء هيئة التمريض تعرضوا للطعن في الصدر والبطن ولكن جروحهم غير خطيرة وأضافت أن الشرطي أصيب أيضا في ذراعه اليسرى.





واعتقلت الشرطة رجلا يبلغ عمره 45 عاما طعن أحد أفراد هيئة التمريض ولاذ بالفرار. وأصيب الشخصان الآخران والشرطي أثناء محاولتهم اعتقال الجاني.



