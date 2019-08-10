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إصابة 4 أشخاص بهجوم طعن في مستشفى باليابان

السبت 10/أغسطس/2019 - 04:20 ص
شرطة اليابان
شرطة اليابان
أحمد قاسم
طعن رجل بسكين ثلاثة أفراد من طاقم التمريض بالإضافة إلى شرطي في مستشفى بغرب اليابان مساء أمس الجمعة في أحدث واقعة طعن في البلاد.

وقالت الشرطة اليابانية في بيان لها إن أعضاء هيئة التمريض تعرضوا للطعن في الصدر والبطن ولكن جروحهم غير خطيرة وأضافت أن الشرطي أصيب أيضا في ذراعه اليسرى.

واعتقلت الشرطة رجلا يبلغ عمره 45 عاما طعن أحد أفراد هيئة التمريض ولاذ بالفرار. وأصيب الشخصان الآخران والشرطي أثناء محاولتهم اعتقال الجاني.

وفي مايو الماضي طعن رجل بسكين مجموعة من التلميذات عند إحدى محطات الحافلات مما أدى إلى مقتل تلميذة وإصابة 16 تلميذة أخرى في حادث أصاب اليابان بصدمة.

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