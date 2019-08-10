بريطانيا تغرق في الظلام الدامس.. وتغريدات ساخرة: جربوا تقفلوها وتشغلوها تاني

تأثر مليون شخص بسبب انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير بعد انقطاع الكهرباء عن المنازل، المطارات، إشارات المرور والقطارات بسبب "فشل شبكة الكهرباء الوطنية البريطانية"، ووسط تلك الفوضى التي أغرقت مساحات شاسعة من المملكة في الظلام الدامس أمس الجمعة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأزمة في شكل "كوميكس" ساخرة على السوشيال ميديا.





قام مستخدمو تويتر بإغراق الإنترنت بالكوميكس المضحكة بعد انقطاع التيار الكهربائي، ففي تغريدة قال رجل يدعى براين ييم ليم "المملكة المتحدة مهنجة لدرجة أننا لجأنا إلى إيقافها وإعادة تشغيلها مرة أخرى #انقطاع التيار"، وقد حصلت على 740 إعجابات و2200 إعجابات.





أخذ آخرون في مشاركة التغريدات المخيفة لنقل الفزع خلال الظلام في أعقاب انقطاع التيار الكهربائي وفقًا للدايلي ميل، ولفت أحد الرجال الانتباه إلى الطعام الموجود في الفريزر، مشيرًا إلى أن انقطاع التيار الكهربائي قد أعطاه عذرًا جيدًا لتناول كل مصاصاته الثلجية قبل ذوبانها..





قام شخص بتغريد صورة للعديد من أزواج الرسوم المتحركة من العيون التي تنطلق من الظلام، وقال آخر "جرب تقفل بريطانيا وتشغلها تاني" كسخرية من الجملة الشهيرة لشركات الإنترنت "رستر الراوتر".





نجم سبب انقطاع التيار الكهربائي يوم الجمعة عن مشكلة في مولدين، وعلى الرغم من أنه قد تم "حل" المشكلة الآن، فلا يزال هناك اضطراب كبير في جميع أنحاء البلاد، غرق الركاب على الطرق في الظلام على خط فيكتوريا بينما فقدت إشارات المرور في باترسي تحكمها في مشاهد وصفوها بـ "المروعة".



