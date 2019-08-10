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السياحة: اكتمال تفويج حجاج السياحة على مشعر عرفات وعملية تسكينهم تمت بنجاح

السبت 10/أغسطس/2019 - 05:08 ص
ناصر ترك نائب رئيس
ناصر ترك نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية
أ ش أ
قال ناصر ترك نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية؛ عضو لجنة الحج والعمرة بوزارة السياحة؛ إنه تم اكتمال تفويج حجاج السياحة والبالغ عددهم ما يقرب من 36 ألف حاج بنجاح على مشعر عرفات.

وأضاف - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط في مقر بعثة وزارة السياحة بجبل عرفات - أن عملية تسكين كافة حجاج السياحة بالمخيمات تمت بنجاح ولا يوجد أي مشكلات في عدم التسكين.

وأشار إلى أن الاستعدادات وإجراءات المعاينة التي قامت بها البعثة خلال الأيام الماضية أسهمت بشكل كبير فى إتمام عمليتي التفويج والتسكين بمشعر عرفات بشكل سريع؛ مع توفير الراحة الكاملة للحجاج.

وأوضح أنه تم توزيع مفتشي وزارة السياحة المتواجدين بالأراضي المقدسة على ١٨ لجنة لشركات السياحة تحتوى كل لجنة على 4 أفراد لمتابعة سير الأعمال على صعيد مشعر عرفات؛ والتأكد من عدم وجود أى مشكلات تواجه ضيوف الرحمن.

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