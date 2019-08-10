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لـ مواليد يوم 10 أغسطس.. نصيحة اليوم وسع دائرة معارفك

السبت 10/أغسطس/2019 - 04:00 ص
ابراج
ابراج
آية التيجي
تتميز شخصية اليوم في علم الأرقام، والتي توافق يوم 10 أغسطس فإذا كنت من مواليد هذا اليوم هذا يعني أنك تتمتع بالذكاء والجاذبية، كما أن لديك إرادة قوية وموهبة تحليلية

لذا فإن مواليد يوم 8 أغسطس بحاجة دائمة لتحقيق تقدم،وللشعور بأنه مفيد للآخرين.، وهو الأمر الذي سوف يساعده على بناء شخصية قوية، وغير متزعزعة، وتزيد من ثقته بنفسه.

ومن أهم النصائح التي يجب ان يتبعها مواليد يوم 8 أغسطس، ان هذا العام سوف يكون مرحلة شعور بالتشتت، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في كثير من الأحيان على حل مشاكلك.

ويجب على مواليد يوم 8 أغسطس ان توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة، وهذا وفقا لما كتبته خبيرة الابراج والفلك عبير فؤاد عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.

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