إصابة وكيل مديرية الصحة بشمال سيناء في حادث انقلاب سيارة

أصيب وكيل مديرية الصحة بشمال سيناء الدكتور أسامة سالم وأفراد أسرته في حادث انقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها على الطريق الدولي الساحلي بشمال سيناء.



وكانت الأجهزة الأمنية في شمال سيناء قد تلقت إخطارا بانقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها في منطقة بئر العبد على الطريق الدولى الساحلي (العريش/القنطرة) ما أسفر عن إصابة الدكتور أسامه سالم وكيل مديرية الصحة بشمال سيناء وأفراد أسرته بإصابات متنوعة، وتم نقلهم إلى مستشفى بئر العبد المركزى لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق فى الحادث.