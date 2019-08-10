أخبار الفن| جينيفر لوبيز شبه عارية فى العلمين.. والنجوم فى عزاء والدة فتحى عبد الوهاب

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:





بالأحمر والأخضر والأبيض.. جينيفر لوبيز بملابس مثيرة فى حفلها بـالعلمين.. صور

أشعلت النجمة العالمية جنيفر لوبيز حفلها الغنائي الأول بمصر بمدينة العلمين الجديدة بالعديد من الأغاني الاستعراضات المبهرة التي تألقت خلالها مرتدية سواريهات جمبسوت ما بين الأحمر والأخضر والأبيض، وخطفت أنظار الجمهور من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.





حسين ومصطفى فهمى مع زوجاتهم بحفل جينيفر لوبيز وظهور خاص لـ أحمد حلمى ومنى زكى

أشعلت نجمة البوب العالمية جينيفر لوبيز مسرح حفلها بالساحل الشمالى فى إحدى قرى مدينة العلمين الجديدة، وظهرت بملابس يمكن وصفها بالجريئة.





بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي

أشعلت نجمة البوب العالمية جنيفر لوبيز مسرح حفلها في مدينة العلمين الجديدة بـ إطلالة جريئة.





عماد متعب مع زوجته فى حفل جينيفر لوبيز.. شاهد

نشرت الفنانة انجى وجدان عدد من الصور من داخل حفل المغنية العالمية جينيفر لوبيز بالساحل الشمالى، وحرص على حضور الحفل اللاعب الدولي السابق عماد متعب وزوجته يارا ناعوم.





52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد

حرص نجوم الفن والمجتمع، على تقديم العزاء في السيدة ليلى إبراهيم سعودي، والدة الفنان فتحي عبد الوهاب، التي وافتها المنية صباح أمس الخميس 8 أغسطس، وذلك بدار مناسبات المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.





المخرج رومان بولانسكي يتغيب عن مهرجان فينيسيا خوفا من القبض عليه

قرر مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى قبول فيلم "ضابط وجاسوس" للمخرج الكبير رومان بولانسكي ضمن مسابقته الرسمية والمنافسة على جائزة الأسد الذهبى، بالرغم من ملاحقات قضائية ضد المخرج.



