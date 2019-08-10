عليك تناولها فورا.. أطعمة تقى من أمراض القلب وتنمى ذكاء الطفل

يبحث العديد من الأشخاص عن أبرز الأطعمة التى تقى من أمراض القلب ، وتنمى ذكاء الطفل ،وذلك للوقاية من أمراض القلب التي يعتبر من أول الأمراض التي تعوق العالم فى عام 2030 ،لذلك نقدم لك قائمة بالأطعمة التى تقى من أمراض القلب و تنمى ذكاء الأطفال والرضع .



وفيما يلي نقدم 8 أطعمة تساهم في تنمية مهارات الطفل، وتساعد على نمو أدمغتهم بشكل أكثر صحة، وتشمل ما يلي:



1- البيض لتنمية ذكاء الطفل:

يحتوي البيض على البروتينات، التي تساعد على تغذية الطفل، وتنمية مهاراته، بالإضافة إلى أنه من الأطعمة التي يمكنها ان توفر الطاقة اللازمة للطفل.



2- الزبادي لتنمية ذكاء الرضع :

ويمكن ان يوفر الزبادي كامل الدسم البروتين الذي يحتاجه الجسم، وبالأخص لدى الأطفال، حيث أنه يساعد في الحفاظ على خلايا المخ في حالة جيدة لكي يتلقى المعلومات ويستقبلها.



3- الخضراوات لتنمية ذكاء الطفل والرضع :

تحتوي جميع الخضراوات على الفولات والفيتامينات والحديد، مثل: السبانخ واللفت، وهو ما يحافظ على الصحة العقلية للطفل من صغره، وتحميه من الإصابة بمرض الزهايمر، ويساعد على تجديد خلايا المخ، والنمو بشكل جيد.



4- الأسماك:

تعد الأسماك مصدرًا جيدًا لفيتامين د وأوميغا 3 ، والتي تساعد على تنمية المهارات العقلية وتحد من الإصابة بفقدان الذاكرة، ومن أبرز أنواع التي يمكن استهلاكها للأطفال سمك السلمون والتونة والسردين.



5- المكسرات:

تعتبر المكسرات من أهم الأطعمة الغنية بالبروتينات والأحماض الدهنية الأساسية، والفيتامينات، والمعادن، والمكسرات، ويساهم تناول المكسرات في تعديل الحالة المزاجية، وتنظيم إشارات الجهاز العصبي.



6- الشوفان للوقاية من أمراض القلب :

يحتوي دقيق الشوفان على البروتين والألياف، وهو ما يساهم في الحفاظ على شرايين القلب، والموصلة بالمخ صحية، بالإضافة إلى ان دقيق الشوفان يحسن من أداء الطفل دراسيا.



7- القرفة:

يمكن للتوابل ان تكون مصدر غني للفيتامين، حيث تظهر الأبحاث أن المركبات الموجودة في التوابل، وبالاخص القرفة قد تحمي خلايا المخ، وتساعد على تجديدها.



8- التفاح والخوخ:

غالبًا ما يشتهي الأطفال الحلويات، خاصة عندما يجلسون في المنزل، ولكن يمكن تحضير التفاح والخوخ في داخل وجباتهم ليحصلوا على فوائدهم، حيث ان التفاح والخوخ من أكثر الفواكه التي تساعد في تعزيز ذاكرة الطفل ومهارته، وذلك لما يحتويه التفاح على مضاد للأكسدة، والتي تساهم في تنشيط المهارات العقلية.



يكشف موقع " ويب ميد" عن 10 أطعمة قد تغنيك عن الدواء، خاصة أن زيارة الطبيب قد يترتب عليها مجموعة أدوية وتعليمات لاستخدامها، لكن عددًا متزايدًا من الأطباء باتوا "يصفون" الأطعمة لمنع بعض الأمراض المزمنة وعلاجها.



ومن أهم تلك الأطعمة "عسل الحنطة السوداء"، وهو دواء مفيد للأطفال دون 6 سنوات الذين يعانون من السعال، بالإضافة إلى المخللات، والأطعمة المخمرة كالزبادي، والخضار المخللة تحتوي على بكتيريا حية تستخدم لمنع وعلاج الإسهال، ومتلازمة القولون العصبي، وإسهال الأطفال، والإكزيما والحساسية.



وأكد أن مسحوق الزنجبيل يعتبر علاجًا فعالًا لتشنجات الحيض إذا تم تناوله خلال الأيام الـ4 الأولى من الدورة الشهرية، كما يوصف النعناع للمساعدة في علاج التشنج البطني، ومتلازمة القولون العصبي، بالإضافة إلى شاي الكركديه، والذى له تأثير كبير في علاج ارتفاع ضغط الدم.



وأشار إلى أن الكركم يستخدم طبيًا للمساعدة في علاج الأمراض الالتهابية، بالإضافة إلى بذور الشيا، والتى يوصى بها للمرضى الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول LDL، كما نصح التقرير بضرورة تناول 3 جرامات من الشوفان يوميًا يرتبط بانخفاض الكوليسترول LDL.



ونصح بضرورة تناول الفاصوليا، خاصة أنها مفيدة في خفض مستويات السكر في الدم، والتحكم بالكوليسترول المرتفع، و تناول السلمون للأشخاص الذين يعانون من مستويات عالية من الدهون الثلاثية أو التهاب المفاصل.