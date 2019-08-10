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ديني

قطار المشاعر المقدسة ينتقل بأولى رحلاته لتصعيد الحجاج لجبل عرفات

السبت 10/أغسطس/2019 - 05:13 ص
تصعيد الحجاج لـ عرفات
تصعيد الحجاج لـ عرفات
محمد صبري عبد الرحيم
انطلق قطار المشاعر المقدسة، بأولى رحلاته لتصعيد الحجاج من مشعر منى إلى جبل عرفات، لقضاء اليوم التاسع من ذي الحجة بعرفة.

وكان أكثر من مليوني حج قد توافدوا في مشعر منى أمس الثامن من ذي الحجة لقضاء يوم التروية، اتباعا لسنة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-.

جدير بالذكر أن قطار المشاعر المقدسة يربط بين جنوب شرق مشعر عرفات وجنوب غرب مشعر منى فى منطقة الجمرات، مرورًا بمشعر المزدلفة بمسار يبلغ حوالى 20 كيلو مترًا فى إنشاءات مرتفعة على أعمدة فى الجزر الوسطية للطرق.

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